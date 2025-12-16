Bukele afianza derechos

Por Onofre Laborde

Un mandatario con acción y determinación ante las circunstancias que requieren sensibilidad, eso es lo

que se necesita, y ese ejecutor es Nayib Bukele, que sufre ataques y falacias por medios internacionales,

que le titulan como «inhumano, despiadado e insensible», respecto a los famosos «derechos humanos»

ante criminales y pandilleros que tuvieron en vilo al país, sin importarles los derechos de la gente

honesta y trabajadora, cuestión que atendió el presidente, simplemente encerrando a los delincuentes

bajo las condiciones de seguridad necesarias.

Bukele demostró preocupación por la salud del pueblo salvadoreño, implementando un sistema

novedoso, práctico e innovador como lo es «Doctor SV». Refiere a una plataforma digital que usa

Inteligencia Artificial para ofrecer atención médica gratuita 24/7 desde una app móvil (para todas las

generaciones), permitiendo consultas por videollamada, diagnósticos, recetas digitales y acceso a

medicamentos y exámenes sin costo, logrando la atención de los ciudadanos con el formato de salud

pública, de forma rápida y sin desplazamientos.

Quizás algunos cuestionarán que ese método no prevé ciertas problemáticas en persona, pero agilizar

los trámites y atenciones genera un marco de gestión más notoria y eficiente: ¿cuántas veces hemos

observado sanatorios y emergencias llenas, desbordadas, trancadas, por consultas simples?, ¿cuánta

gente ganará tiempo y dinero en no viajar pudiendo hacer un trámite desde donde esté?, y nadie dice

que no se garantice y cubra las necesidades reales de los ciudadanos, simplemente es una gran

herramienta que permite facilitar el acceso a la salud.

Además, no debemos olvidar la inversión en el Nuevo Hospital Rosales, ubicado en San Salvador,

considerado el más grande y moderno de Centroamérica, con tecnología de punta, diseño antisísmico y

paneles solares, que se espera inaugure pronto para ofrecer atención pública gratuita y de primer nivel.

Dicho recinto operará bajo cinco normativas internacionales, incluidas certificaciones ISO y estándares

de hospitales ecológicos, lo que, según el Ministerio de Salud, garantizará una atención equiparable a la

de centros en Norteamérica o Europa.

Otro ejemplo de interés público es el Hospital de Nejapa, que contará con helipuerto y dará atención a

500,000 habitantes, con un presupuesto general del Estado que incluye un total de $1,170.3 millones

para el ramo de Salud en 2025, $20 millones en equipamientos, áreas para atención de emergencias,

consulta externa, centro quirúrgico, área para atención a pacientes renales, etcétera.

Implementar medidas requiere dinero, pero también trabajo, gestión, logística, dinamismo; nada se

realiza solo o por arte de magia, solo debe existir un gobierno que se interese y preocupe por las

problemáticas del pueblo, y ese poder es el de Nayib Bukele, el que además de los humanos, también se

preocupa por otros seres vivos, como los perros callejeros, con la aplicación de la Ley Especial de

Protección y Bienestar Animal desde 2022, que castiga el maltrato y abandono con cárcel de 2 a 4 años y

multas; la creación de un Hospital Veterinario Público, y el lanzamiento de un plan de rescate por parte

del gobierno de Bukele para abordar el abandono.

En lo que respecta al hospital veterinario, se trata de Chivo Pets, que ofrece servicios médicos completos para mascotas a un costo muy bajo, pagando con billetera digital. Está ubicado en Antiguo Cuscatlán, La

Libertad, y cuenta con consulta externa, emergencias 24/7, quirófanos, laboratorio y más, centro de alta

calidad y accesible para todos los salvadoreños, una posibilidad importante y necesaria que muchos

requieren ante sus mascotas.

En el caso de los perros callejeros, llamados comúnmente «Aguacateros» o «Chuchos», ahora son

atendidos por el gobierno, que ha lanzado recientemente un plan nacional ambicioso para rescatar,

esterilizar, rehabilitar y reubicar a miles de estos animales, integrando atención médica, refugios,

educación y colaboración con expertos internacionales para crear una cultura de bienestar animal.

Cuando le digan que «Bukele es inhumano» es porque esos «medios» internacionales tienen otras

intenciones, muy malas. Gran saludo al pueblo salvadoreño, Onofre Laborde.

