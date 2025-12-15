Protección Civil inspecciona venta de pólvora en Santa Tecla

Día a Día News

ElSalvador–La Comisión Nacional de Protección Civil inspeccionó este lunes una sala de ventas de productos pirotécnicos en el distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur, como parte de las acciones preventivas del Plan Fin de Año 2025, orientadas a garantizar la seguridad de la población durante las festividades navideñas.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, encabezó la verificación junto al director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano. Durante el recorrido, ambos supervisaron el cumplimiento de las medidas técnicas y legales exigidas para el almacenamiento y comercialización de pólvora, acompañados por la gerente de Luces El Sol, Vanessa Sorto.

Amaya explicó que los controles buscan asegurar que los establecimientos cuenten con equipos de emergencia funcionales, rutas de evacuación señalizadas, sistemas de alerta contra incendios y permisos actualizados. “Estas inspecciones forman parte de una estrategia de prevención para reducir riesgos y proteger la vida de quienes manipulan o compran productos pirotécnicos”, afirmó.

Por su parte, el director de Bomberos, Baltazar Solano, detalló que en todo el país se han realizado inspecciones a kioscos, coheterías y salas de venta para certificar su seguridad. “Hemos autorizado 82 salas de venta y 39 puntos de venta colectiva. Sabemos que la pólvora es un producto peligroso, por eso exigimos que su manejo cumpla con los estándares más altos de seguridad”, señaló.

La gerente de Luces El Sol, Vanessa Sorto, indicó que la empresa trabaja de manera coordinada con las autoridades para mantener condiciones seguras para empleados y clientes. “Nuestro compromiso es ofrecer productos de calidad y garantizar que se cumpla la normativa vigente”, dijo.

Protección Civil reiteró que los monitoreos continuarán durante toda la temporada navideña y pidió a la población evitar la compra de artículos pirotécnicos prohibidos, así como usarlos de forma responsable para prevenir accidentes.

Compartir esta nota