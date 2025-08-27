Bukele anuncia nuevos mercados y plazas en distintas zonas del país

Día a Día News

ElSalvador–La inauguración del nuevo mercado San Miguelito, en San Salvador, estuvo acompañada por el anuncio de más proyectos de infraestructura comercial que el Gobierno pondrá a disposición de la población.

Durante una cadena nacional, el presidente Nayib Bukele presentó la obra ubicada en la capital y detalló la entrega de otros tres mercados y una plaza en diferentes puntos del país.

El mandatario mostró imágenes del mercado en Chalchuapa, Santa Ana Oeste, al que describió como de “casi igual tamaño” al San Miguelito. Este espacio contará con 900 puestos y fue construido con una inversión de $17.6 millones.

También dio a conocer el mercado de Tapalhuaca, en La Paz Oeste, que requirió una inversión de $852,000. El lugar dispondrá de áreas para venta de carne, ropa, pupuserías, granos básicos, frutas, verduras, lácteos y comida preparada.

En Cuscatlán Sur, se entregó la Plaza Gastronómica de Monte San Juan, intervenida con un monto de $1.2 millones. La obra fue diseñada para concentrar actividades comerciales y de consumo en ese distrito.

En Usulután Norte fue inaugurado el mercado municipal de El Triunfo, una edificación de dos niveles con comedores, molino, tortillería, ventas de ropa, flores, frutas y verduras. El proyecto requirió $1.32 millones para su construcción.

Bukele señaló que la administración y el control de estas obras estarán bajo la Dirección de Mercados Municipales, una institución creada para gestionar los recintos que sean intervenidos o construidos por el Gobierno.

Además de los cinco nuevos espacios entregados, el presidente informó sobre otros proyectos en construcción. Entre ellos, el mercado municipal de Concepción Oriente, en La Unión Norte, con una inversión de $1.1 millones.

En La Libertad Oeste se construye el mercado de Lourdes, que tendrá un tamaño mayor y cuyo costo asciende a $10 millones. Otro de los proyectos es el mercado de Nueva Concepción, en Chalatenango Centro, con una inversión de $10.5 millones.

En Chalatenango Norte se encuentra en edificación el mercado municipal de La Palma, con un monto de $708,000, mientras que en Cuscatlán Norte se construye el mercado de San José Guayabal, con una inversión de $2.8 millones.

De acuerdo con Bukele, todas estas obras formarán parte del “nuevo sistema nacional de mercados”, el cual tendrá como fin centralizar la administración y garantizar la operatividad de los espacios públicos destinados al comercio.

Compartir esta nota