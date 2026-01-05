El Salvador cierra 2025 como el año más seguro de su historia, según balance oficial

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador presentó el balance de seguridad correspondiente al año 2025, en el que destacó una reducción histórica de homicidios, delitos comunes y un aumento en la efectividad de las instituciones encargadas de la seguridad pública. Según las cifras oficiales, el país cerró el año con 82 homicidios, todos resueltos, alcanzando una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, la más baja registrada hasta la fecha.

El informe fue presentado por el Gabinete de Seguridad junto al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. Durante la conferencia, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que los resultados reflejan la consolidación de las políticas implementadas bajo el mandato del presidente, Nayib Bukele.

“El Salvador suma ya 1,102 días sin homicidios en lo que va de esta administración y 988 días sin homicidios desde la implementación del régimen de excepción. Hemos logrado neutralizar y seguir derrotando al enemigo más grande que tuvo el país: las pandillas”, expresó Villatoro.

El ministro destacó que, mientras en 2019 se contabilizaban más de mil homicidios anuales, el país cerró 2025 con una cifra de dos dígitos por primera vez en su historia. “Esto confirma que las medidas adoptadas fueron las correctas. En 2024 cerramos con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes y en 2025 la redujimos a 1.3, una baja de 32 casos respecto al año anterior”, añadió.

De acuerdo con el balance, el promedio diario de homicidios fue de 0.2 y se registró una disminución del 51.5% en delitos comunes. Además, las autoridades señalaron que la tasa de resolución de homicidios alcanzó el 100%, un hecho sin precedentes en el país.

El informe también presentó datos sobre la lucha contra el narcotráfico. En 2025, las autoridades decomisaron 25,011 kilogramos de droga, principalmente cocaína, valorada en más de 620 millones de dólares. Esta cifra representa 7,786 kilogramos más que en 2024.

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, destacó que la Marina Nacional participó en 16 operaciones que permitieron incautar la totalidad de la droga decomisada. “El año que recién finaliza ha sido el más eficiente en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.

En cuanto al Régimen de Excepción, el Ministerio de Seguridad informó que solo en 2025 se realizaron 6,584 capturas, sumando un total de 90,844 desde su aprobación. Según los datos oficiales, se han obtenido más de 70,000 condenas y se han incautado 11,850 vehículos, 23,990 dispositivos móviles y 5,180 armas de fuego.

El fiscal general Rodolfo Delgado subrayó el papel de la FGR en la consolidación de estos resultados. “Durante 2025 registramos 82 homicidios y los 82 fueron resueltos. Esto demuestra que en El Salvador ya no hay espacio para la impunidad. La Fiscalía ha asumido su compromiso de liderar investigaciones sólidas y garantizar justicia en cada caso”, declaró.

El Gabinete de Seguridad concluyó que las políticas aplicadas desde 2019 han transformado el panorama nacional en materia de seguridad. “El 2025 es, sin duda, el año más seguro en la historia del país. Hoy El Salvador se posiciona como el país más seguro del hemisferio occidental”, aseguró Villatoro.

Las autoridades reafirmaron que continuarán reforzando las estrategias de seguridad y justicia, priorizando la coordinación interinstitucional y la prevención del delito, con el objetivo de mantener la tendencia de reducción de la violencia y garantizar la estabilidad alcanzada.

Compartir esta nota