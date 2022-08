Bukele da inicio al circuito 2 de Surf City con la construcción de la calle Punta Mango en Usulután

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Presidente de la República, Nayib Bukele, presidió el acto de inicio de las obras de construcción de la calle Punta Mango, en Jucuarán, en el departamento de Usulután, proyecto que forma parte del circuito 2 de la estrategia Surf City, que fortalecerá y generará mejores oportunidades para el desarrollo turístico de la zona oriental del país.



Las obras en Punta Mango, en el municipio de Jucuarán, comprenden la construcción de 13.6 kilómetros de carretera entre Usulután y San Miguel, conectando la zona costera de oriente.

Punta Mango / Cortesía.

“Este es un territorio abandonado por todos los gobiernos pasados; tenemos acá una de las playas más impresionantes del país. Me decían los surfistas que es de las mejores playas para surfear del mundo. No hay ni siquiera una calle para acceder a ella, esta calle es de tierra, no solo no se desarrolla la playa Punta Mango, sino las playas de la zona“, lamentó el Presidente Bukele.

Presidente Nayib Bukele, inicio del circuito 2 se Surf City.

El mandatario afirmó que en la primera fase del circuito 2 de Surf City se construirá la carretera de 13 kilómetros, con una inversión de $41 millones, que contará con ciclovía, cableado subterráneo y miradores, lo que permitirá la dinamización turística y el desarrollo económico de la zona.



Esta calle irá de Punta Mango a El Cuco, en San Miguel; beneficiando a 11 caseríos de la zona: El Bajío, Tempiscal, Conchagüita, El Toro, El Majagüe, El Carrizal, Agua Fría, Las Goteras, El Alambre, Guaycume y Ojo de Agua; y generará 600 empleos directos y 1,200 indirectos.

El circuito dos de Surf City generará dinamismo a la economía local.

Mientras que, la fase dos del circuito 2 de Surf City, que comprende de 15 kilómetros de calle desde la calle a Punta Mango hasta la playa El Espino, en Usulután, tendrá una inversión de $55 millones. Los trabajos se realizarán a través de la Dirección de Obras Municipales, que además construirán siete puentes y se remodelarán dos centros escolares de la zona El Carrizal y Agua Fría, así como la reconstrucción de la Unidad de Salud de Jucuarán, que impulsará el desarrollo local de la zona.



El circuito 2 del Surf City es parte de los dos de los impulsos económicos, anunciados por parte del jefe de Estado, con la obra pública y el turismo. “Con la etapa 1 y la etapa 2 de Surf City vamos a beneficiar a la zona de oriente (del país). Además, tendremos la construcción del Aeropuerto del Pacífico y el Puerto de La Unión”, comentó el mandatario.



De igual manera, agregó: “Surf City ha sido un total éxito en nuestro país. Cuando iniciamos con esto nos dijeron: ‘las playas ya estaban, ustedes no hicieron las playas’. Nunca prometí hacer playas, pero llevamos desarrollo y un concepto innovador”.

Surf City.

Con esta iniciativa, el Gobierno afirma que impulsará a la región, conformada por cuatro departamentos: San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión, para impulsar el circuito 2 de Surf City, junto con dos grandes proyectos estratégicos: el Aeropuerto del Pacífico y el Tren del Pacífico, que generarán mejores oportunidades para el desarrollo turístico del oriente y de todo El Salvador.

