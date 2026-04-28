Cae “El Jardinero” sucesor de “El Mencho” y objetivo de EE. UU. con recompensa de US$5 millones

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México–Autoridades mexicanas confirmaron la captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como uno de los principales cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado cercano a Nemesio Oseguera Cervantes.

La detención fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien indicó que el operativo se ejecutó en el estado de Nayarit tras un seguimiento de aproximadamente 19 meses.

De acuerdo con las autoridades, Flores Silva cuenta con una orden de aprehensión en México y es requerido por Estados Unidos con fines de extradición. Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

Operativo coordinado y sin enfrentamientos

El procedimiento fue llevado a cabo por la Secretaría de Marina (Semar), que, según información oficial, planificó y ejecutó la intervención mediante labores de inteligencia y coordinación interinstitucional. Las autoridades señalaron que la captura se realizó sin que se registraran enfrentamientos ni personas lesionadas.

Flores Silva, de 45 años, ha sido identificado por agencias estadounidenses como un dirigente regional del CJNG. También ha sido vinculado como jefe de seguridad de Oseguera Cervantes y como operador en zonas del Pacífico mexicano, incluido Nayarit.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ha señalado por su presunta participación en el tráfico de cocaína, heroína y otros opiáceos, así como por el manejo de laboratorios clandestinos de metanfetamina.

Además, enfrenta cargos en ese país por conspiración para distribuir drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

Posible rol tras la muerte de “El Mencho”

Tras la muerte de Oseguera Cervantes en febrero pasado, analistas y autoridades lo ubicaban como parte del grupo de mandos que habría asumido el control del CJNG. Su captura se produce en un contexto de reconfiguración interna de esa organización criminal.

Las autoridades mexicanas también indicaron que el detenido tenía una orden de reaprehensión en 2024 por homicidio y es investigado por presuntamente coordinar rutas de tráfico de drogas desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos, utilizando infraestructura como pistas clandestinas, aeronaves y vehículos de carga.

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