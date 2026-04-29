Capturan en EE. UU. al más buscado de Guatemala por narcotráfico

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Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Eugenio Darío Molina López, señalado como uno de los principales líderes del grupo criminal Los Huistas y considerado entre los narcotraficantes más buscados de Guatemala.

El arresto se realizó en San Diego, una ciudad fronteriza con México, donde posteriormente fue presentado ante una corte federal. Durante la audiencia inicial, el imputado se declaró inocente de los cargos en su contra.

De acuerdo con información oficial, alias “Don Darío” enfrenta acusaciones por conspiración para el tráfico de drogas, vinculadas a una operación a gran escala de traslado de cocaína hacia territorio estadounidense. Las autoridades no detallaron la fecha exacta de la captura, aunque confirmaron que el caso ya está en proceso judicial.

Molina López es identificado como uno de los dirigentes de Los Huistas, una estructura criminal con operaciones en el departamento de Huehuetenango, en el occidente de Guatemala, zona cercana a la frontera con México. Esta organización ha sido señalada por su participación en redes de tráfico internacional de drogas.

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permitiera su captura. Además, en 2022, el gobierno de ese país impuso sanciones económicas a miembros de dicha estructura, incluido el ahora detenido.

El caso se suma a otras acciones recientes contra esta organización. En 2025, Guatemala extraditó a Estados Unidos a Aler Baldomero Samayoa, alias “Chicharra”, también vinculado a Los Huistas y señalado como uno de sus principales cabecillas.

Según reportes oficiales, gran parte de la cocaína que llega a Estados Unidos transita por rutas que atraviesan México y Centroamérica, mediante distintos medios de transporte como vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves.

Las investigaciones continúan mientras el proceso judicial contra Molina López avanza en tribunales federales, donde podría enfrentar una condena de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.

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