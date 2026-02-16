Caída global de X afecta a miles de usuarios en varios países

Día a Día News

ElSalvador–La red social X, antes conocida como Twitter, registró este lunes una interrupción global que afectó a usuarios en Estados Unidos, El Salvador, Colombia y otros países, según reportes del sitio especializado Downdetector.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo en tiempo real, más de 42,000 usuarios informaron sobre fallas tanto en la aplicación móvil como en la versión web. Entre los problemas más comunes se encontraron la imposibilidad de cargar publicaciones, errores en el inicio de sesión y mensajes de error al actualizar el contenido.

El fallo comenzó alrededor de las 7:15 de la mañana (hora salvadoreña) y continuaba afectando el servicio en distintos países durante varias horas. En España, por ejemplo, se contabilizaban cerca de 4,000 reportes de interrupciones pasadas las 2:00 de la tarde.

Hasta el momento, X Corp., propiedad del empresario Elon Musk, no ha emitido un comunicado oficial para explicar las causas ni ha informado sobre el tiempo estimado para restablecer el servicio.

Esta no es la primera vez que la red social experimenta una caída global, aunque la magnitud de los reportes de este lunes refleja el alcance mundial que la plataforma mantiene como una de las principales vías de comunicación digital.

