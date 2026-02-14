¿Es Amor o Estafa? 5 señales para evitar estafas románticas

En este mes del amor, mientras algunos buscan hacer match, otros buscan quedarse con tu dinero. Con los avances de la inteligencia artificial, crear perfiles falsos que parecen reales es cada vez más fácil, y muchas personas lamentablemente caen en la trampa. De hecho, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) reportó más de $509 millones en pérdidas por estafas románticas en 2025.

Para ayudar a los consumidores a proteger su dinero, y su corazón, Chase comparte 5 “banderas rojas” que debes tener en cuenta para evitar ser víctima.

Demasiado rápido para ser real: Si alguien que acabas de conocer empieza a decirte que eres “el amor de su vida”, te escribe día y noche o intenta que la relación avance demasiado rápido, mantente alerta. Los estafadores utilizan el llamado love bombing para ganarse tu confianza rápidamente y convencerte de compartir información personal o financiera.

Nunca pueden verse en persona: Los estafadores suelen decir que están en otro país o trabajando en un lugar donde no pueden reunirse ni hacer videollamadas. Desconfía si su perfil tiene pocas fotos o información incoherente; estas señales pueden indicar que están usando una identidad falsa para engañarte.

Piden información sensible: Otra táctica común es pedirte datos como tu dirección, información bancaria o incluso tu número de Seguro Social. Nunca compartas información sensible con alguien que no hayas conocido en persona.

Historias demasiado dramáticas: Pueden hablar de emergencias médicas, accidentes, familiares enfermos o boletos de avión que no pueden pagar. Los estafadores buscan manipularte emocionalmente para tocar tu corazón y hacer que actúes sin pensar. Siempre tómate un momento para verificar la situación y considera hablar con alguien de confianza antes de tomar cualquier decisión.

Solicitudes de dinero sospechosas: Después de una historia urgente, es común que los estafadores pidan dinero. Pueden sugerir transferencias, tarjetas de regalo, criptomonedas o pagos por aplicaciones, ya que son métodos difíciles de rastrear y recuperar. Confía en tu intuición y, si algo no te parece correcto, no te sientas presionado a actuar de inmediato.

