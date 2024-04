California duplica su esfuerzo

Josh Fryday, director de servicio de California, Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro de los EE. UU., Dee Dee Myers, directora de GO-Biz, y Wade Crowfoot, secretario de California Natural Resources Agency, anunciaron la creación de Corps to Career, una asociación pública-privada innovadora que lanza carreras significativas para egresados de California Service Corps. La iniciativa promete ser otra parte de la estrategia más amplia del gobernador Gavin Newsom para crear un California para todos, fomentando las oportunidades económicas y el desarrollo de la fuerza laboral en todo California.

«A través de Corps to Career, ahora tenemos empleadores de todos los sectores de nuestra economía que dicen que valoran la experiencia, las habilidades y el compromiso de los miembros de California Service Corps para satisfacer nuestras necesidades críticas de fuerza laboral y desean fortalecer sus trayectorias profesionales «, dijo Josh Fryday, director de servicio de California. “La iniciativa Corps to Career nos muestra que, cuando invertimos en oportunidades de servicios pagos, invertimos en nuestros futuros maestros, comerciantes, líderes empresariales y en toda la economía”.

Corps to Career es el componente más reciente de la estrategia más amplia del Gobernador Newsom para acelerar los proyectos económicos y de la fuerza laboral en todo el estado. Otros esfuerzos incluyen el Master Plan for Career Education y el Council for Career Education , para garantizar que los californianos tengan trayectorias profesionales, desarrollen habilidades y encuentren aún más oportunidades para impulsar el crecimiento económico y crear comunidades más resilientes en sectores prioritarios como la educación, el comercio y el clima.

“Las asociaciones públicas-privadas innovadoras como Corps to Career son clave para conectar una fuerza laboral calificada con empleadores que contratan trabajos bien pagados que pueden servir como el primer paso a una carrera profesional exitosa”, dijo Wally Adeyemo, subsecretario del tesoro de los Estados Unidos. “Mientras viajo por todo el país, escucho constantemente de empresas, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos estatales y locales sobre la necesidad de brindarles a los trabajadores las habilidades necesarias para tener éxito en la economía y el siglo XXI y conectarlos con sus futuros empleadores. California Volunteers y Corps to Career logran ambos objetivos”.

Corps to Career les proporcionará a los egresados elegibles de California Service Corps una bolsa de trabajo seleccionada de socios empleadores, oportunidades de establecer contactos, talleres de desarrollo profesional y otros recursos para ayudarlos a encontrar trabajos significativos.

«La grandeza de California siempre ha sido impulsada por su gente», dijo el secretario de la California Natural Resources Agency, Wade Crowfoot. “Ahora, líderes jóvenes están dando un paso al frente en California para enfrentar el cambio climático y otros desafíos clave, catalizados por el California Service Corps del Gobernador Newsom. El anuncio de hoy amplía este impacto al conectar a estos jóvenes líderes con carreras impactantes en el servicio público. El exitoso futuro de estos líderes significa un futuro mejor para todos en California”.

Cada socio empleador ha expresado interés en contratar egresados de California Service Corps y tendrá un miembro del personal dedicado para apoyar y agilizar el proceso de solicitud para ellos. Los empleadores asociados reflejan la economía de California al incluir una combinación de sectores gubernamentales, educativos, sin fines de lucro y comerciales:

Socios gubernamentales: Los Angeles Mayor’s Office, Office of Los Angeles City Council Members, varios departamentos de City of Los Angeles; California State Parks; CalFIRE, Los Angeles County Department of Economic Opportunity y Department of Human Resources, California Conservation Corps, California Department of Fish and Wildlife, Department of Energy, California Natural Resources Agency, y Department of Water Resources.

Socios educativos: California Department of Education, Alder Graduate School of Education, TeachStart, y University of Southern California.

Socios sin fines de lucro: AltaSea, YMCA of Metropolitan Los Angeles, Para Los Niños, Center for Nonprofit Management, UNITE-LA, Los Angeles County Economic Development Corporation, LA Cleantech Incubator, y Blue Shield of California

Socios comerciales: California Resources Corporation, Caelux, LA Kings, y Tesla.

El anuncio de hoy fue seguido por una ceremonia de firma conmemorativa del acuerdo de asociación Corps to Career y una feria de carreras que conecta a más de 100 miembros de California Service Corps con más de 20 socios empleadores.

Compartir esta nota