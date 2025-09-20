California publica guía de vacunación contra virus respiratorios

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) anuncia recomendaciones oficiales de vacunación de acuerdo con los socios de la Alianza de Salud de la Costa Oeste, Oregón, Washington y Hawái. Estas directrices se basan en la firme decisión de California de proteger el acceso a las vacunas y la cobertura del seguro médico para las vacunas necesarias para proteger a la población durante la temporada de virus respiratorios.

Las autoridades estatales de salud pública quieren que los californianos sepan que la inmunización es segura, eficaz y la mejor protección disponible contra la COVID-19, la influenza y el VSR, tres virus preocupantes. La inmunización estacional también es una herramienta fundamental de salud pública para reducir las enfermedades graves, la transmisión comunitaria y la sobrecarga de los sistemas de salud.

Esta semana, el gobernador Gavin Newsom promulgó el Proyecto de Ley 144 de la Asamblea, que garantiza que las recomendaciones de vacunación del CDPH se basen en recomendaciones científicas basadas en la evidencia de organizaciones médicas nacionales de confianza, como la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP). Estas recomendaciones también se alinean con los principios compartidos de la Alianza de Salud de la Costa Oeste. Un objetivo común importante de nuestros cuatro estados es garantizar que las vacunas contra la COVID-19, la influenza y el VRS sigan siendo accesibles.

“Queremos que las personas que viven y trabajan en nuestros estados sepan que existe una fuerte comunidad científica, de salud pública y de atención médica que seguirá unida para brindar y utilizar los datos y la evidencia necesarios para que puedan tomar decisiones saludables, y estamos aquí para proteger a nuestras comunidades”, dijo la Dra. Erica Pan, directora del CDPH y funcionaria de salud pública del estado .

COVID-19

Niños: Todos los niños de 6 a 23 meses; Todos los niños de 2 a 18 años con factores de riesgo o nunca vacunados contra la COVID-19; Todos los niños con contacto cercano con otras personas con factores de riesgo; Todos los niños que eligen la protección

Adultos: Todos los adultos de 65 años o más; Todos los adultos de 18 a 64 años con factores de riesgo; Todos los adultos con contacto cercano con otras personas con factores de riesgo; Todos los adultos que eligen la protección

Embarazo: Toda la planificación, embarazo, posparto y lactancia.

Influenza

Niños: Todos los niños de 6 meses o más

Adultos: Todos los adultos mayores de 18 años.

Embarazo: Toda la planificación, embarazo, posparto y lactancia.

Virus respiratorio sincitial

Niños: Todos los niños de 8 meses o menos; Todos los niños de 8 a 19 meses con factores de riesgo

Adultos: Todos los adultos de 75 años o más; Todos los adultos de 50 a 74 años con factores de riesgo

Embarazo: Embarazada entre 32 y 36 semanas de edad gestacional

Compartir esta nota