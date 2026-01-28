Sube a 34 los fallecidos por tormenta de nieve en Estados Unidos

Día a Día News

EEUU–Una tormenta de nieve y hielo que azota el sureste de Estados Unidos desde hace una semana ha dejado al menos 34 personas fallecidas, de acuerdo con el más reciente balance de las autoridades locales.

El fenómeno meteorológico ha afectado a más de una decena de estados, donde miles de hogares permanecen sin suministro eléctrico.

La tormenta, calificada por medios estadounidenses como “monstruosa”, ha provocado temperaturas extremadamente bajas y fuertes nevadas que se extienden desde Texas hasta Kansas. También ha generado condiciones peligrosas en regiones del noreste y medio oeste, incluyendo Nueva York, Kentucky, Míchigan, Ohio, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Massachusetts, según informó USA Today.

Las autoridades han advertido que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días, lo que mantiene la alerta por riesgos en carretera y por la vulnerabilidad de quienes carecen de calefacción o refugio.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani confirmó ocho muertes relacionadas con la tormenta. Aunque no se han precisado las causas, la mayoría de las víctimas fueron encontradas al aire libre, indicó la portavoz de la Alcaldía, Dora Pekec.

Equipos de emergencia y servicios públicos trabajan para restablecer la electricidad y atender a las comunidades más afectadas, mientras se espera que las condiciones invernales persistan a lo largo de la semana.

