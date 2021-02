Cameron Diaz anuncia su retiro definitivo de la actuación

La actriz Cameron Diaz anunció hace varios años que pondría una pausa a su carrera para dedicarse a la crianza de su hija, sin embargo en una de sus recientes entrevista dejó ver que no se trata de una pausa, si no más bien de un retiro.

La estadounidense dijo en una entrevista en el programa Quarentined With Bruce, que lo mejor que le ha pasado es dedicarse por completo a su familia y que no piensa renunciar a eso.

“Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida”, dijo la actriz. Asimismo, aseguró que se encuentra en un momento de tal plenitud que no siente ningún interés en dejar la vida por la que esperó tantos años.

“Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora sin duda. Siento que es todo lo que esperé durante mucho tiempo. Puedo dedicarme a ello sin tener otras distracciones”, añadió.

De acuerdo con Díaz, piensa que no podría ser la madre que es ahora, si hubiera seguido trabajando y lamento por aquellas que no no pueden hacerlo, que tienen que ir a trabajar.

“No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de ella”, explicó.