Christopher Uckermann confiesa que no cree en las vacunas contra el COVID-19

El cantante y actor, Christopher Uckermann ha mostrado rechazo a las vacunas contra el coronavirus, diciendo que no hará uso de esta herramienta que combate la enfermedad.

“No [me voy a vacunar]. No creo en la vacuna, soy honesto, creo que puede ser peor que la COVID en sí”, dijo el ex- RBD ante los medios de comunicación.

“Soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”, enfatizó. “Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día creo mucho en lo natural; de hecho, apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. [Mi familia] opina lo mismo, todos. Nadie [de mi familia] se va a vacunar” agregó el mexicano.

De acuerdo con Uckermann cree haberse contagiado de COVID-19 antes del concierto que realizó la banda, por lo que descartó haber sido contagiado por su compañera Anahí.

“Nunca me hice la prueba, pero creo que sí me dio. Estuve una semana con fiebre. Después, curiosamente, mucho antes del show. Le recomiendo a la gente que se haga examen de sangre porque después salí que era inmune y estaba bien” recomendó el cantante.

Además recalcó que nadie debe ser juzgado por su decisión de aplicarse o no la herramienta de inmunización, “Si alguien no quiere la vacuna, adelante, son sus decisiones personales. Hay que respetar sino ¿dónde queda la libertad?”, concluyó.