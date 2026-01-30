Cancillería promueve visas temporales y becas en en Morazán

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), realizó una feria de oportunidades en el distrito de Jocoro, en Morazán Sur, con el objetivo de dar a conocer los programas de visas temporales de trabajo y becas de estudio disponibles para la población salvadoreña.

Estas iniciativas buscan ofrecer opciones de empleo y formación académica, especialmente a jóvenes, como parte de las acciones para prevenir la migración irregular y fortalecer el desarrollo económico y social en las comunidades.

Carlos Domínguez, técnico en Prevención de Migración Irregular del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó los beneficios de los programas: “Han ido hombres y mujeres, y han regresado sin ningún problema, sin ningún riesgo; algunos han mejorado sus negocios y otros sus viviendas gracias a los ingresos obtenidos durante su trabajo temporal en el extranjero”.

Durante la actividad, representantes de la ANSP informaron a los asistentes sobre los procesos de ingreso a la institución, que forma a los futuros miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). Los interesados pueden optar a una carrera con estabilidad laboral y la oportunidad de servir al país.

