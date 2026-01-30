Capturan a pareja acusada de abusar de menores en Mejicanos

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), reportó la captura de Marvin Saúl Arias Aguilar y Gerardo Alexander Palencia Castellón, señalados de agredir sexualmente a menores de edad y grabar los abusos para producir pornografía infantil en una vivienda del distrito de Mejicanos, San Salvador Centro.

Según la FGR, los detenidos (pareja sentimental) fueron sorprendidos en flagrancia durante un operativo realizado la madrugada de este viernes con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC). En el inmueble fue rescatada una niña de 6 años, víctima directa de los hechos.

Las autoridades informaron que Arias Aguilar y Palencia Castellón serán procesados por los delitos de agresión sexual y utilización de niños, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía. A Palencia Castellón se le sumará además el delito de adquisición o posesión de material pornográfico.

Durante el allanamiento, se incautaron tres teléfonos celulares que contenían material de pornografía infantil, los cuales serán analizados como evidencia. La menor rescatada recibió atención inmediata de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia, que implementó medidas de protección y acompañamiento.

La FGR confirmó que los imputados permanecerán detenidos mientras continúan las diligencias judiciales.

