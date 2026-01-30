Presidente electo de Chile visita el CECOT y evalúa adoptar modelo de seguridad salvadoreño

Día a Día News

ElSalvador–El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó este viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, San Vicente Sur, como parte de su interés por conocer el modelo de seguridad implementado por el gobierno de El Salvador.

Durante su recorrido por las instalaciones, Kast estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el ministro de Defensa, René Merino, y la ministra designada de Seguridad del futuro gobierno chileno, Trinidad Steinert.

La visita se enmarcó en una agenda de trabajo orientada a analizar las estrategias de control penitenciario y combate al crimen organizado impulsadas bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

“El Salvador era uno de los países más peligrosos de América Latina y hoy es el más seguro. Las medidas no se copian, se estudian y se adaptan a la realidad nacional”, afirmó Kast tras su visita, destacando que busca conocer la estructura del sistema penal salvadoreño sin replicarlo de manera literal.

Casa Presidencial informó que la delegación chilena pretende evaluar la viabilidad de adaptar algunos aspectos del modelo salvadoreño a las políticas de seguridad de Chile. “Estamos listos para trabajar de la mano con nuestros hermanos chilenos”, expresó la institución en un comunicado.

Kast llegó al país la noche del jueves y fue recibido por la canciller Alexandra Hill Tinoco. Esta es su segunda visita al CECOT, la megacárcel inaugurada en 2023 y considerada uno de los pilares del régimen de excepción implementado desde marzo de 2022.

El gobierno salvadoreño sostiene que este régimen ha permitido la captura de más de 91,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o estructuras criminales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado más de 6,500 detenciones arbitrarias y más de 400 muertes bajo custodia estatal, mientras el Ejecutivo ha reconocido la existencia de un “margen de error” en los procedimientos.

El presidente electo chileno indicó que su interés radica en estudiar experiencias exitosas de seguridad en la región: “Queremos aprender cómo se ha logrado devolver la paz y la tranquilidad a los salvadoreños, y ver qué elementos pueden adaptarse a la realidad chilena”, señaló.

La ministra designada Trinidad Steinert también sostuvo reuniones técnicas con funcionarios del Ministerio de Seguridad salvadoreño para analizar la gestión penitenciaria y los programas de reinserción en curso.

La visita de Kast se suma a una creciente atención internacional hacia el modelo de seguridad de El Salvador, que ha transformado la situación de violencia del país, aunque continúa generando debate sobre el respeto a los derechos fundamentales.

