Candidatos en Honduras cierran una campaña marcada por acusaciones de fraude y un fatal accidente

Honduras–Los candidatos a las elecciones generales de Honduras, previstas para el próximo 30 de noviembre, concluyeron este domingo una campaña electoral tensa y polarizada, dominada por acusaciones cruzadas de fraude y fuertes críticas entre los principales aspirantes.

Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para elegir al nuevo presidente, a los miembros del Congreso Nacional, cerca de 300 alcaldías y los 20 representantes del país ante el Parlamento Centroamericano.

Tras 45 días de actividad política intensa, a partir de este martes entra en vigor el silencio electoral. Durante este periodo, los mensajes de confrontación han eclipsado las propuestas, con los tres principales candidatos intercambiando señalamientos sobre posibles irregularidades en el proceso.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, recordó los presuntos fraudes ocurridos en las elecciones de 2013 y 2017, cuando Xiomara Castro también compitió por la presidencia. “Si lo intentan, se lo vamos a matar acta por acta”, advirtió durante un mitin en San Pedro Sula.

Las denuncias por posible manipulación de votos han sido constantes tanto por parte del oficialismo como de la oposición, lo que ha incrementado la desconfianza entre los ciudadanos. Además del debate sobre la transparencia electoral, los votantes han mostrado preocupación por la falta de empleo y el aumento de la inseguridad.

El candidato Salvador Nasralla, figura conocida en la política y la televisión hondureña, acusó al oficialismo de comprar voluntades y de recibir apoyo de gobiernos como los de Cuba y Venezuela. Por su parte, Nasry Asfura, del Partido Nacional, pidió dejar atrás “ideologías fracasadas” y respaldar su proyecto político.

El ambiente se vio aún más alterado en las últimas horas por un accidente de tráfico en el departamento de Santa Bárbara, donde ocho personas murieron y unas treinta resultaron heridas. El hecho ocurrió cuando un camión que transportaba simpatizantes de los partidos Nacional y Liberal sufrió un fallo en los frenos y volcó fuera de la carretera.

Las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras los partidos expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas en medio de un cierre de campaña marcado por la tensión política y la tragedia.

