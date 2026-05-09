Firman convenio y fortalecen vínculos de cooperación en Guatemala

El Centro para la Acción de la Responsabilidad Empresarial en Guatemala -CentraRSE- y la reconocida consultora española Morillas Brand Consultants firmaron un convenio estratégico, orientado a impulsar un espacio de colaboración que representa un paso relevante en la gestión de análisis y enfoques innovadores para la medición de reputación y la sostenibilidad en Guatemala. La alianza tiene como objetivo promover herramientas de vanguardia —incluyendo la inteligencia artificial como habilitador clave— y consolida a CentraRSE como una organización pionera en la vinculación de la gestión de activos intangibles, la reputación corporativa y estándares de referencia internacional.

Juan Pablo Morataya, Director Ejecutivo de CentraRSE, comentó: “La gestión de los intangibles como la reputación corporativa, el valor de la sostenibilidad y la integración de elementos innovadores como la inteligencia artificial, son 3 factores fundamentales en las estrategias de sostenibilidad de las empresas del futuro. Desde CentraRSE continuaremos promoviendo la sostenibilidad como elemento para la competitividad y promoviendo alianzas estratégicas a nivel global como la que hoy estamos firmando con Morillas Brand Consultants”.

La actividad contó con la participación de Pau Dalmau, Chief Client Officer de Morillas Brand Consultants, la firma dedicada a la consultoría de estrategia de marca y reputación más longeva de España (1962) y que actualmente ocupa la quinta posición en el ranking mundial, otorgado por la prestigiosa World Brand Design Society de Londres; siendo la única consultora de origen hispanoparlante que forma parte del top 10 global. Asimismo, la firma celebra 15 años de trayectoria en Guatemala, donde ha establecido su centro de operaciones para el región.

Dalmau viajó desde España para compartir su visión sobre la evolución de la reputación en entornos impulsados por inteligencia artificial y presentar la herramienta RepGuard® IA desarrollada por Morillas Brand Consultants en colaboración con LLMPulse, una plataforma de visibilidad de búsqueda basada en IA que permite visibilizar cómo la inteligencia artificial incide en la reputación de las marcas, generando informes a partir de las respuestas de modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grok y DeepSeek. Su principal valor está en la capacidad de detectar tendencias, gaps de visibilidad, fortalezas narrativas y oportunidades de corrección o activación.

La profundidad de esta auditoría reputacional identifica si la empresa está presente o ausente en las respuestas de IA sobre temas estratégicos, los atributos o narrativas que asocian los modelos a la marca, qué fuentes están construyendo tal representación y cómo se posiciona frente a sus competidores.

La información registrada por esta herramienta permite comprender cómo las marcas son percibidas, valoradas y explicadas en estos entornos, estableciendo recomendaciones y facilitando la identificación de oportunidades estratégicas para fortalecer su posicionamiento en un ecosistema cada vez más determinante para el negocio, y sobre todo, para la toma de decisiones y ejecución de planes estratégicos dirigidos a fortalecer la reputación corporativa como un eje clave para la sostenibilidad.

A través de estas iniciativas y alianzas, CentraRSE continúa impulsando esfuerzos y espacios de colaboración, que contribuyan a fortalecer las capacidades de las empresas frente a los retos actuales asociados a la generación de confianza, la reputación corporativa y la sostenibilidad. En este contexto, la firma del convenio de colaboración antecede a la presentación del próximo Foro Iberoamericano de Sostenibilidad, organizado por CentraRSE, a celebrarse en ciudad de Guatemala durante la Semana de la Sostenibilidad, del 2 al 7 de agosto de 2026.

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