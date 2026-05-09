Renal Care Services, amplía y moderniza su unidad renal en Escuintla

Ante el crecimiento sostenido de la enfermedad renal crónica en Guatemala, Renal Care Services (realizó la reinauguración de su unidad en Escuintla, tras un proceso integral de modernización y ampliación que fortalece el acceso a tratamiento especializados en la región.

La renovación de esta sede representa un avance clave en la atención de pacientes renales, al incrementar en 72% la capacidad instalada, pasando de 33 a 57 puntos de hemodiálisis, lo que permitirá atender hasta 342 pacientes, ampliando significativamente la cobertura en el departamento.

La enfermedad renal crónica constituye uno de los principales desafíos de salud pública, con un impacto directo de calidad en la vida de miles de guatemaltecos. En este contexto, la inversión en infraestructura, innovación médica y modelos de atención más eficientes es fundamental para garantizar tratamientos oportunos y sostenibles.

“Este proyecto reafirma nuestro compromiso con Guatemala y cada paciente que depende de estos tratamientos. No se trata solo de ampliar capacidad, sino de ofrecer atención con los más altos estándares de calidad, seguridad y tecnología”, señaló Luis Alfonso Pineda, Gerente de Operaciones de RCS Guatemala.

Tecnología, eficiencia y sostenibilidad

La nueva unidad incorpora equipos de última generación que permite monitoreo en tiempo real, mayor precisión en los tratamientos y seguimiento clínico continuo, así como soluciones avanzadas de diálisis peritoneal con monitoreo remoto.

El proyecto también integra componentes sostenibles alineados con estándares internacionales, incluyendo la reducción del consumo de agua en un 25%, la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y el uso de infraestructura más eficiente y amigable con el medio ambiente.

Impacto directo en Escuintla

Más allá de la infraestructura, esta ampliación representa una mejora tangible en el acceso a servicios de salud para los pacientes de Escuintla y departamentos cercanos, al reducir tiempos de traslado, costos asociados y riesgos clínicos.

En Guatemala, RCS ha consolidado una red de atención con presencia en múltiples departamentos, brindando servicios a más de 2,300 pacientes en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC).

La modernización de la sede en Escuintla se desarrolla en dos fases: la primera, ya finalizada, enfocada en la ampliación de capacidad y tecnología; y una segunda fase en ejecución, que contempla mejoras en áreas de atención y servicios complementarios, sin haber interrumpido en ningún momento la atención a los pacientes.

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