Capturan a presunto miembro de banda que robaba cisternas con combustible

Tras allanamiento a gasolinera se decomisan cabezales

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal #DEIC, en coordinación con la fiscalía, y personal policial uniformado, realizaron un allanamiento en la gasolinera “Gas Star”, en Aguacatán, Huehuetenango, donde captura a una persona y el secuestro de dos cabezales, por orden judicial.

Durante la diligencia fue detenido Ottoniel Solís García, de 32 años, quien es requerido por un juzgado de Guatemala por los delitos de robo agravado, secuestro y asociación ilícita, según orden emitida con fecha 9 de diciembre de 2025.

Además, fueron incautados dos dispositivos DVR, un CPU y un celular, los cuales quedaron bajo resguardo de la fiscalía como indicios para fortalecer la investigación.

De acuerdo a la investigación, el detenido presuntamente forma parte de una estructura criminal dedicada al robo a mano armada de camiones cisternas cargados de combustible, que opera en el suroccidente del país. Este grupo delictivo seleccionaba sus objetivos interceptando el paso de los transportes pesados, bloqueando la señal de GPS y, bajo amenazas de muerte, obligaba a los pilotos a trasladarse a puntos específicos donde el combustible era descargado en cisternas ahora decomisadas.

Posteriormente, el combustible sustraído sería distribuido en las gasolineras “Gas Star”, ubicadas en los departamentos de Quetzaltenango y Huehuetenango.

La investigación de este caso sigue.

