Encuentran 12 cuerpos en sabanas en Ciudad de Guatemala en crimen ligado a pandillas

Guatemala–Las autoridades guatemaltecas informaron este domingo el hallazgo de doce cadáveres en una zona boscosa ubicada en la periferia de Ciudad de Guatemala, en lo que sería un nuevo episodio de violencia atribuida a grupos pandilleros.

El portavoz de los Bomberos Voluntarios, Hans Lemus, explicó que el hallazgo se produjo tras tres días de búsqueda con apoyo de perros adiestrados. Seis de los cuerpos fueron encontrados este domingo, mientras que los otros seis aparecieron entre el viernes y el sábado.

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas fueron localizadas en una ladera utilizada como basurero clandestino, a la orilla de una carretera. Los cuerpos estaban envueltos en sábanas y bolsas plásticas, según confirmaron los equipos de rescate.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala indicó en un comunicado que el caso podría estar vinculado a las recientes operaciones policiales contra pandillas, así como a un “reacomodamiento” de estas estructuras criminales que buscan mantener el control territorial frente a otros grupos ilegales.

Guatemala enfrenta una persistente crisis de violencia derivada de la actividad de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, organizaciones catalogadas como terroristas tanto por el gobierno guatemalteco como por Estados Unidos.

Datos oficiales señalan que la tasa de homicidios en el país fue de 16.7 por cada 100,000 habitantes en 2024, cifra que ha aumentado hasta 20.1 por cada 100,000 en lo que va de 2025, según las autoridades de seguridad.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para identificar a las víctimas y determinar la responsabilidad de los grupos involucrados.

