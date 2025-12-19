Diciembre concentra los viajes más riesgosos del año

Diciembre es uno de los meses con mayor movimiento nocturno en Guatemala. Convivios, eventos laborales, reuniones familiares y viajes al interior incrementan de forma significativa la circulación en horarios donde la visibilidad disminuye y los riesgos aumentan. Esta combinación convierte a diciembre en un periodo especialmente sensible para motoristas y automovilistas, quienes enfrentan condiciones más complejas que en cualquier otro momento del año.

Entre 6:00 p.m. y 1:00 a.m. se concentran la mayoría de desplazamientos nocturnos vinculados a celebraciones de temporada. A esa hora suelen coincidir la fatiga acumulada después de actividades sociales, el uso inadecuado de luces altas, la presencia de neblina o llovizna y carreteras con iluminación insuficiente. Estas condiciones elevan la vulnerabilidad de quienes se movilizan en motocicleta, especialmente en zonas poco iluminadas o rutas desconocidas.

“Diciembre es un mes de alegría, pero también es el periodo en el que más vemos trayectos nocturnos con alto nivel de riesgo; por eso, cada motorista y cada automovilista debe asumir un rol activo en la prevención”, señala César Amézquita, gerente general de ASIM.

En este contexto, la Asociación de Importadores de Motocicletas (ASIM) hace un llamado a reforzar la prevención y la conducción responsable durante un mes en el que las decisiones en carretera pueden marcar la diferencia entre un trayecto seguro y un incidente. Equiparse adecuadamente, anticipar riesgos y circular con velocidad moderada se vuelve indispensable para reducir la probabilidad de accidentes.

“Cuando hablamos de seguridad vial no se trata solo de cumplir una norma; se trata de llegar a casa, de compartir con la familia y de no convertir una noche de convivio en una tragedia que pudo evitarse”, agrega Amézquita.

Los expertos consultados destacan prácticas clave para enfrentar estas noches festivas de manera más segura. Mantener luces LED en buen estado, usar casco cerrado con visera original y portar prendas reflectantes ayuda a que el motorista sea visible en todo momento. Revisar frenos, llantas y el nivel de gasolina antes de cada salida permite detectar fallas que suelen agravarse cuando se conduce de noche. Asimismo, evitar puntos ciegos, no colocarse a la derecha de vehículos grandes, reducir la velocidad en carreteras poco iluminadas y manejar con máxima precaución ante deslumbramientos puede disminuir considerablemente los riesgos.

El testimonio de motoristas experimentados coincide en que diciembre exige mayor preparación y atención. Quienes realizan recorridos nocturnos destacan la importancia de llevar un kit básico de emergencia, anticipar el clima y utilizar siempre elementos que aumenten su visibilidad en la vía. La noche no perdona descuidos, y durante esta temporada cualquier distracción o falta de revisión puede convertirse en un riesgo mayor para ellos y para quienes viajan con ellos o comparten la carretera.

ASIM recuerda que diciembre reúne condiciones únicas que demandan un esfuerzo adicional de todos los usuarios de la vía. La organización reafirma su compromiso con la educación vial, la promoción de prácticas responsables y la protección de los motoristas en Guatemala. En esta temporada festiva, el llamado es a celebrar con prudencia y a recordar que llegar a casa con bien es, siempre, el regalo más importante.

