Trump y Bukele destacan alianza durante el Desayuno Nacional de Oración en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al mandatario salvadoreño Nayib Bukele como “uno de sus grandes aliados” y “una de sus personas favoritas”, durante la 74ª edición del Desayuno Nacional de Oración celebrado en Washington D. C.

En su discurso ante líderes de más de 110 países, Trump elogió el liderazgo de Bukele y agradeció la cooperación entre ambos gobiernos en temas de seguridad. “Ha sido un gran aliado de este país. Hacen un trabajo fantástico”, dijo el mandatario estadounidense, quien también mencionó que muchos criminales capturados por Estados Unidos actualmente se encuentran recluidos en cárceles salvadoreñas.

Bukele fue invitado especial y ocupó un lugar principal en la mesa de honor del evento, donde compartió con dignatarios internacionales y funcionarios del gabinete estadounidense. Durante su intervención, el presidente salvadoreño habló sobre la transformación en materia de seguridad en El Salvador, resaltando la reducción de la violencia y atribuyéndola a la “intervención de Dios”.

“El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo al más seguro del hemisferio occidental. Eso solo fue posible porque Dios obró un milagro a través de nuestras manos”, afirmó Bukele ante los asistentes.

El gobernante también destacó que la fe y la oración han sido pilares en la reconstrucción del país, invitando a otras naciones a mantener la esperanza frente a los desafíos del crimen y la violencia.

El Desayuno Nacional de Oración es un encuentro anual fundado en 1953, que reúne a líderes políticos y religiosos en Washington el primer jueves de febrero. Este año participaron más de un centenar de representantes internacionales, entre ellos altos funcionarios del gobierno estadounidense.

