Capturan a mujer tras quitarle la vida su pareja en Ilopango

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), capturó el domingo 4 de enero a una mujer identificada como Ana Ester Hernández Méndez, de 36 años, acusada de causar la muerte de su pareja durante una discusión en el distrito de Ilopango, San Salvador Este.

De acuerdo con el informe policial, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando una disputa por celos terminó en un ataque con arma blanca. La víctima, un hombre de 39 años, recibió una herida a la altura del corazón y murió poco después.

Según la PNC, Hernández Méndez intentó inicialmente justificar el hecho como defensa propia al llamar al sistema de emergencias 911. Sin embargo, durante la intervención de los agentes, confesó haber provocado la lesión mortal.

La mujer fue puesta bajo arresto y será procesada por el delito de homicidio, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.

El caso ocurrió durante la tarde del domingo y fue reportado en redes sociales oficiales de la corporación policial. La PNC reiteró su llamado a evitar el consumo de alcohol en situaciones de conflicto, ya que muchos hechos de violencia doméstica se originan bajo ese contexto.

