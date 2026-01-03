Estos son los feriados y descansos que tendrás en 2026 en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El 2026 llega con nuevas metas y también con varias oportunidades para descansar. Desde Semana Santa hasta Navidad, los salvadoreños podrán aprovechar diversos feriados nacionales y fines de semana largos para viajar, compartir en familia o simplemente desconectarse de la rutina.

Semana Santa 2026: tradición y descanso

La Semana Santa será del 29 de marzo al 5 de abril, uno de los periodos más esperados por su valor religioso y por el descanso que ofrece. Las fechas clave serán:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril (feriado nacional)

Viernes Santo: 3 de abril (feriado nacional)

Sábado Santo: 4 de abril (feriado nacional)

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Durante esta semana, muchas familias optan por visitar las playas, pueblos turísticos o disfrutar del descanso en casa. Escuelas y empresas suelen otorgar el periodo completo como vacaciones.

Feriados oficiales 2026

A lo largo del año, El Salvador contará con los siguientes días de asueto nacional:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

6 de agosto (jueves): Divino Salvador del Mundo

15 de septiembre (martes): Independencia Nacional

2 de noviembre (lunes): Día de los Difuntos

25 de diciembre (viernes): Navidad

Además, aunque no son feriados obligatorios, se celebran fechas especiales como el Día de la Madre (10 de mayo) y el Día del Padre (17 de junio). En algunos lugares, estas fechas se reconocen con medio día o un día completo de descanso.

Fines de semana largos y oportunidades para viajar

Algunos feriados coinciden con lunes o viernes, lo que facilita crear “puentes” perfectos para escapadas cortas:

1 de mayo (viernes): fin de semana largo

Semana Santa (2 al 5 de abril): ideal para vacaciones familiares

2 de noviembre (lunes): fin de semana extendido

Estos días libres ofrecen una buena oportunidad para recorrer destinos locales, disfrutar de la oferta turística o realizar actividades al aire libre.

Tener un calendario claro de feriados ayuda a equilibrar trabajo y descanso. Ya sea que planeés un viaje, una reunión familiar o un simple día de desconexión, anticiparte te permitirá aprovechar mejor el año.

El 2026 promete ser un año de movimiento, descanso y nuevas experiencias. Organizar tus fechas desde ahora puede marcar la diferencia entre una agenda llena de estrés y un año disfrutado al máximo.

