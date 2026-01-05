Gasolina superior baja dos centavos, pero el diésel registra leve alza esta quincena

Día a Día News

ElSalvador–Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador presentarán variaciones mínimas entre el 6 y el 19 de enero de 2026, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

La institución detalló que el galón de gasolina superior bajará $0.02, con precios de $3.83 en la zona central, $3.84 en el occidente y $3.87 en el oriente. En cambio, la gasolina regular mantendrá los mismos precios de la quincena anterior, que se ubican entre $3.55 y $3.59 según la región.

El diésel bajo en azufre experimentará un aumento de $0.01, con precios de $3.42 en la zona central, $3.43 en el occidente y $3.47 en el oriente.

La DGEHM no explicó las razones de los ajustes, aunque destacó que los nuevos precios estarán vigentes hasta el 19 de enero. En los últimos meses, no se han registrado incrementos significativos en el mercado internacional del petróleo.

Este lunes, el barril de petróleo WTI, referencia para el país, se cotizaba en $57.60, y de momento no se prevén impactos por los recientes acontecimientos en Venezuela.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y noviembre de 2025 El Salvador destinó $2,131.1 millones a la importación de petróleo y sus derivados.

El diésel representó $595.7 millones, un aumento interanual de 6.1 %, mientras que el gas propano alcanzó $291.8 millones, con un crecimiento de 13.5 %.

Por su parte, las gasolinas sumaron $712.7 millones, con una leve reducción interanual de 0.3 %, aunque con un incremento de 12.3 % en volumen, lo que refleja una mayor demanda interna pese a precios más estables.

Informamos a todos los salvadoreños los nuevos precios de referencia del #CombustibleSV, con vigencia del 6 al 19 de enero de 2026. 🇸🇻

