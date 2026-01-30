Presidente electo de Chile visita El Salvador para fortalecer cooperación y seguridad

Día a Día News

ElSalvador–El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó la noche del jueves a El Salvador para desarrollar una agenda centrada en temas de seguridad y cooperación bilateral.

De acuerdo con Casa Presidencial, la visita busca fortalecer los lazos de entendimiento entre ambas naciones y promover el intercambio de experiencias en materia de políticas públicas.

Durante la jornada de este viernes, Kast tiene previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, San Vicente, y posteriormente sostener un encuentro con el presidente Nayib Bukele. Ambos mandatarios encabezarán también la inauguración de un centro escolar en Rosario de Mora, San Salvador Sur.

El mandatario electo, que asumirá el cargo en Chile el 11 de marzo, ha manifestado su interés en conocer de cerca el modelo de seguridad salvadoreño. En 2024 realizó una primera visita al Cecot, donde destacó los resultados obtenidos por El Salvador en la reducción de la criminalidad.

Kast, líder del Partido Republicano, ha señalado que su administración aplicará políticas firmes contra el crimen organizado y la migración irregular. Asimismo, ha solicitado que su futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, dialogue con el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, para conocer más sobre el sistema penitenciario del país.

En recientes declaraciones en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebrado en Panamá, Kast llamó a fortalecer la unidad regional y afirmó que “América Latina no está estancada por falta de ideas, sino por falta de carácter”.

