Capturan al reclutador de los sicarios que quitaron la vida al alcalde de Uruapan

México–El Gobierno mexicano confirmó la captura de Jaciel Antonio Herrera Torres, alias «El Pelón», presunto responsable de reclutar a los sicarios que ejecutaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

Herrera, de 36 años, operaba captando jóvenes en centros de rehabilitación para adicciones, quienes luego eran utilizados como sicarios o para distribuir droga. Entre los reclutados estaban Víctor Manuel Ubaldo Vidales y Fernando Josué Leal Aceves, ambos fallecidos durante la investigación.

El ataque ocurrió poco después de la inauguración del Festival de las Velas en Uruapan, cuando Manzo fue atacado a balazos y trasladado al hospital, donde murió a causa de las heridas. La Fiscalía informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofreció una recompensa de 2 millones de pesos mexicanos (aproximadamente $100,000 dólares) por su asesinato.

Además, las autoridades señalaron la participación de escoltas del alcalde, quienes fueron detenidos y acusados de homicidio calificado por omisión. La muerte de Manzo generó conmoción política, pues él mismo había solicitado protección federal ante las amenazas constantes del crimen organizado, pero no recibió la asistencia requerida.

El caso sigue bajo investigación para esclarecer la red completa detrás del homicidio.

