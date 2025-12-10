Mié. Dic 10th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

México

México prohíbe totalmente los vapeadores y cigarrillos electrónicos

Dic 10, 2025 #Cigarros electrónicos, #Condenas, #México, #multas, #Parlamento, #Prohibición, #Vapes

Día a Día News

México–El Parlamento mexicano aprobó una reforma que prohíbe de manera absoluta la fabricación, venta y promoción de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares. La medida contempla sanciones penales de uno a ocho años de cárcel y multas que pueden superar los 200 mil pesos mexicanos (más de 10 mil dólares).

Con 324 votos a favor y 129 en contra, la Cámara de Diputados dio luz verde a esta iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca proteger la salud pública ante el aumento del consumo de estos productos.

La ley establece la prohibición total no solo de la venta, sino también de la producción, transporte, importación, exportación y publicidad de estos dispositivos, sin excepciones para su comercialización.

El diputado oficialista Pedro Mario Zenteno aclaró que las sanciones solo alcanzarán a quienes comercien con estos productos, pero no a los consumidores individuales. “No se sancionará al consumidor individual. La penalización recae exclusivamente en quienes los vendan o distribuyan con fines lucrativos”, afirmó, calificando la reforma como un avance histórico en la defensa de la salud pública.

La legislación responde a la consideración del vapeo como una amenaza para la salud y un factor que incrementa la dependencia a sustancias nocivas. Con esta prohibición, México se suma a un grupo reducido de países que optan por una regulación estricta frente a esta modalidad de consumo.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

México

Capturan al reclutador de los sicarios que quitaron la vida al alcalde de Uruapan

Nov 25, 2025
Internacionales México

El buque escuela Cuauhtémoc regresa a México tras el accidente en el puente de Brooklyn

Nov 24, 2025
Espectáculos México

El Dr. José Vitto firma alianza con Keno Manzur, director nacional de Miss Universe Chile

Oct 8, 2025
error: Contenido protegido