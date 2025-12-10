México prohíbe totalmente los vapeadores y cigarrillos electrónicos

Día a Día News

México–El Parlamento mexicano aprobó una reforma que prohíbe de manera absoluta la fabricación, venta y promoción de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares. La medida contempla sanciones penales de uno a ocho años de cárcel y multas que pueden superar los 200 mil pesos mexicanos (más de 10 mil dólares).

Con 324 votos a favor y 129 en contra, la Cámara de Diputados dio luz verde a esta iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca proteger la salud pública ante el aumento del consumo de estos productos.

La ley establece la prohibición total no solo de la venta, sino también de la producción, transporte, importación, exportación y publicidad de estos dispositivos, sin excepciones para su comercialización.

El diputado oficialista Pedro Mario Zenteno aclaró que las sanciones solo alcanzarán a quienes comercien con estos productos, pero no a los consumidores individuales. “No se sancionará al consumidor individual. La penalización recae exclusivamente en quienes los vendan o distribuyan con fines lucrativos”, afirmó, calificando la reforma como un avance histórico en la defensa de la salud pública.

La legislación responde a la consideración del vapeo como una amenaza para la salud y un factor que incrementa la dependencia a sustancias nocivas. Con esta prohibición, México se suma a un grupo reducido de países que optan por una regulación estricta frente a esta modalidad de consumo.

Compartir esta nota