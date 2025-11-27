Claves para reconocer un posible trastorno alimenticio

Día a Día News

Los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones graves en la relación con la comida, el cuerpo y el peso, y pueden tener consecuencias físicas y emocionales profundas, aunque suelen asociarse con la adolescencia, también se presentan en adultos e incluso en hombres, lo que demuestra que ningún grupo está exento de riesgo.

Entre los más comunes se encuentran la anorexia nerviosa, caracterizada por una restricción extrema de alimentos y una percepción distorsionada del cuerpo; la bulimia, que combina episodios de atracones con conductas compensatorias como el vómito o el ejercicio excesivo; y el trastorno por atracón, donde se come en exceso de forma impulsiva, sin medidas para contrarrestarlo. Otro tipo menos conocido, el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos, se manifiesta por el rechazo a ciertos alimentos por razones sensoriales o de ansiedad, sin relación con la imagen corporal.

Detectar un trastorno alimenticio no siempre es sencillo, ya que muchas de las señales pueden pasar desapercibidas o confundirse con hábitos comunes. Sin embargo, existen comportamientos que pueden levantar sospechas, entre ellos se encuentran la evitación constante de comidas en grupo, la preocupación excesiva por las calorías o por mantener una dieta estricta, y los cambios bruscos de peso sin causa aparente. También pueden presentarse episodios de ingesta descontrolada seguidos de culpa o vergüenza, o conductas extremas para compensar, como el uso de laxantes o rutinas extenuantes de ejercicio.

A nivel emocional, quienes padecen estos trastornos suelen mostrar aislamiento, irritabilidad y pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban, en algunos casos aparecen síntomas físicos como mareos, fatiga, caída del cabello o alteraciones hormonales, especialmente en mujeres. Estos signos, aunque parezcan leves, pueden ser indicadores de un problema más serio que requiere atención profesional.

Cuando surge la sospecha, lo más recomendable es abordar la situación con empatía y sin juicios, los comentarios sobre el peso o la apariencia solo refuerzan el malestar, por lo que el primer paso debe ser escuchar y validar lo que la persona siente. Reconocer la dificultad y ofrecer acompañamiento puede abrir la puerta a buscar ayuda especializada, algo crucial para una recuperación efectiva.

El diagnóstico y el tratamiento de los trastornos alimentarios deben estar a cargo de profesionales en salud mental y nutrición, quienes pueden determinar la gravedad del caso y diseñar una intervención adecuada. Cuanto antes se detecte el problema, mayores serán las posibilidades de recuperación y de prevenir daños irreversibles en la salud física y emocional.

Detectar a tiempo un trastorno alimenticio puede marcar la diferencia entre una crisis prolongada y el inicio de un proceso de recuperación. Mantener una actitud atenta, respetuosa y libre de prejuicios no solo puede ayudar a identificar un caso, sino también a salvar una vida.

