CNE proclama a Nasry Asfura presidente electo de Honduras y recibe respaldo de EEUU

Honduras–El Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró oficialmente a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, como presidente electo para el período 2026–2030, tras las elecciones celebradas el 30 de noviembre. La proclamación, emitida en medio de denuncias de fraude y tensiones políticas, desató reacciones tanto dentro como fuera del país.

Según el CNE, Asfura obtuvo el 40,27 % de los votos, superando por estrecho margen al opositor Salvador Nasralla (39,53 %) y a Rixi Moncada, del partido LIBRE (19,19 %). El ente electoral afirmó que, con el 97,86 % de actas escrutadas y un 1,73 % con inconsistencias, “no existe posibilidad matemática de revertir el resultado”.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, defendió la legitimidad del proceso y subrayó que “nadie en el CNE elige al presidente, es el pueblo quien lo hace”. Sin embargo, el consejero Marlon Ochoa, representante de LIBRE, se negó a firmar la declaratoria, denunciando presiones externas y asegurando que la resolución “fue impuesta desde una embajada sin concluir el conteo ni resolver las impugnaciones”.

Tras la proclamación, Asfura agradeció “la labor del CNE” y afirmó estar “preparado para gobernar”. En contraste, Nasralla calificó la resolución como “ilegal” y denunció irregularidades en las actas y en el sistema de conteo.

El anuncio del CNE fue seguido por un pronunciamiento del Gobierno de Estados Unidos, que felicitó a Asfura por su “clara victoria electoral” y expresó su disposición a trabajar con su futura administración. “Estados Unidos felicita al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, por su clara victoria electoral, confirmada por el Consejo Nacional Electoral”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Washington manifestó su intención de “impulsar la cooperación bilateral y regional en seguridad, frenar la inmigración ilegal y fortalecer los lazos económicos”. Además, instó a “todas las partes a respetar los resultados confirmados para garantizar una transición pacífica de poder”.

La administración de Donald Trump había mostrado previamente su respaldo a Asfura y había pedido al CNE concluir el escrutinio, lo que el Gobierno hondureño calificó como un acto de “injerencia extranjera”.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció los resultados emitidos por el CNE, afirmando que no identificó “elementos fraudulentos determinantes”, aunque advirtió sobre “un contexto poselectoral de extrema polarización y desinformación”.

La Misión de Observación Electoral de la OEA destacó que las deficiencias técnicas y las demoras en el proceso no comprometieron la integridad del resultado, pero pidió que las impugnaciones pendientes se canalicen por las vías jurídicas correspondientes.

El mandato de Nasry Asfura iniciará el 27 de enero de 2026. La comunidad internacional observa con atención la evolución política de Honduras, en un escenario marcado por la división interna y las denuncias de manipulación electoral.

