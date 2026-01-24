Colegios privados piden al Gobierno incluir a sus alumnos en la entrega de tecnología y útiles escolares

Día a Día News

ElSalvador–La Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES) solicitó al Gobierno que los estudiantes de instituciones privadas sean incluidos en la entrega de computadoras, tabletas y paquetes escolares que beneficiarán a los alumnos del sistema público durante el año lectivo 2026.

El presidente de ACPES, Javier Hernández, señaló que la educación “debe ser inclusiva” y que los alumnos de colegios privados también forman parte del sistema educativo nacional. “Nuestros estudiantes enfrentan los mismos retos académicos y necesitan herramientas tecnológicas para su desarrollo. No debería haber diferencias en el acceso a los recursos”, afirmó.

El planteamiento se realizó durante el acto de apertura del año escolar del sistema privado, el 19 de enero, en el Instituto Técnico Exsal (ITEXSAL), en San Salvador. Según ACPES, el sector inicia el ciclo 2026 con una reducción del 8.5 % en la matrícula: de 175,000 alumnos en 2025 a unos 160,000 este año.

La asociación detalló que el 25 % de los colegios aún no ha alcanzado su matrícula del año pasado, mientras un 23 % reporta leves incrementos y el 52 % mantiene cifras similares. Hernández explicó que el traslado de estudiantes entre los sectores público y privado es habitual y responde a diversos factores.

Por su parte, el Ministerio de Educación informó que el paquete escolar 2026 para el sistema público incluirá dos uniformes, un par de zapatos, libros de texto, útiles básicos y un dispositivo tecnológico (tableta o computadora portátil, según el nivel educativo), que se entregará completo desde el primer día de clases, el 2 de febrero.

La ministra Karla Trigueros aseguró que el objetivo es “garantizar que los estudiantes cuenten con todos los recursos necesarios desde el inicio del ciclo escolar”, y destacó que los cuadernos de 100 hojas reemplazarán a los de 70 como parte de las mejoras.

Mientras tanto, ACPES reiteró su llamado a las autoridades para que evalúen extender estos beneficios a los estudiantes del sistema privado, argumentando que el acceso a la tecnología y los recursos educativos debe garantizarse en igualdad de condiciones para toda la comunidad estudiantil del país.

