Tres accidentes dejan dos fallecidos y una menor lesionada

ElSalvador–Dos hombres murieron y una adolescente resultó gravemente herida en tres accidentes de tránsito registrados en diferentes zonas de El Salvador, según reportó la Policía Nacional Civil (PNC).

El primer hecho ocurrió sobre el Paseo General Escalón y la 75 avenida Sur, en las cercanías de las Fuentes Beethoven, San Salvador. En el lugar, un motociclista perdió la vida al chocar contra la parte trasera de un autobús de la ruta 52 que se encontraba detenido en un semáforo. El tráfico fue desviado mientras las autoridades realizaban las inspecciones correspondientes.

En un segundo percance, un peatón falleció tras ser atropellado en el kilómetro 98 de la carretera Litoral, en el sentido de Sonsonate hacia la frontera La Hachadura, distrito de Jujutla, Ahuachapán Sur. De acuerdo con la PNC, el conductor involucrado fue arrestado por el delito de homicidio culposo.

El tercer accidente se registró en el cantón San Francisco Abajo, municipio de San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte. Un autobús de la ruta 635 presentó fallas mecánicas e impactó contra una vivienda. Una joven de 17 años, que se encontraba dentro del inmueble, resultó con lesiones graves y fue trasladada a un hospital cercano.

Las autoridades de Tránsito señalaron que continúan con las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades en cada caso.

