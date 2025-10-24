Vie. Oct 24th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Estados Unidos Tecnología

Padres y tutores, cuyos hijos eran menores de 13 años y veían contenido infantil en YouTube podrían recibir dinero por un acuerdo de $30 millones

Oct 23, 2025

Las firmas de abogados Silver Golub & Teitell LLP y Pritzker Levine LLP publicaron la siguiente información sobre la demanda Hubbard contra Google, n.º 5:19-cv-07016, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, distrito norte de California, división San José.

Google LLC y YouTube LLC («Google») negociaron un acuerdo en una demanda que alega que Google infringió la ley al rastrear y recopilar datos personales de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. Google niega haber hecho algo malo.

Se incluyen las personas (o sus hijos) que se encuentren en Estados Unidos y que, en algún momento entre el 1 de julio de 2013 y el 1 de abril de 2020, tuvieran menos de 13 años y hayan visto contenidos presuntamente dirigidos a niños en YouTube.

El fondo de $30 millones del Acuerdo se utilizará para pagar los honorarios, costos y gastos de los abogados, los costos de notificación; impuestos y retribuciones por servicios prestados a los tutores representantes del grupo de demandantes; y dinero para las personas que reúnan los requisitos.

Información y fechas importantes:

Para recibir un pago, las personas deben enviar un formulario de reclamo en línea o por correo postal antes del 21 de enero de 2026. Si su reclamo es válido, recibirán un pago proporcional (o prorrateado) del fondo del Acuerdo. Los importes de los pagos dependerán de la cantidad de reclamos válidos presentados.

Las personas incluidas que deseen conservar su derecho a demandar a Google deben excluirse del Acuerdo antes del 8 de diciembre de 2025.

Las personas incluidas pueden oponerse al Acuerdo antes del 8 de diciembre de 2025.

El Tribunal celebrará la audiencia final el 13 de enero de 2026, para considerar si aprueba el Acuerdo y una solicitud de honorarios de los abogados de hasta el 30% del fondo del Acuerdo, más reembolso de gastos por un importe máximo de $250,000 y retribuciones por servicios prestados de hasta $1,500 para cada tutor representante del grupo del Acuerdo.

Para más información:

Visite: www.YouTubePrivacySettlement.com
Correo electrónico: info@YouTubePrivacySettlement.com
Llame al: 1-877-390-3347
Escriba a: YouTube Privacy Settlement, a nombre de A.B. Data, Ltd., P.O. Box 173131, Milwaukee, WI 53217

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Estados Unidos Los Ángeles Opinión

¿Cómo asegurarse de que su voto esté protegido y se cuente en la elección especial de California de 2025?

Oct 23, 2025
Estados Unidos

Piden una investigación sobre la detención federal y el presunto abuso de ciudadanos e inmigrantes estadounidenses

Oct 20, 2025
Estados Unidos

Trump anuncia despliegue de la Guardia Nacional en San Francisco tras operaciones en otras ciudades

Oct 20, 2025
error: Contenido protegido