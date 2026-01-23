Comparten su visión del panorama económico 2026 para apoyar la toma de decisiones empresariales en Guatemala

Bam realizó Horizonte Bam, un espacio de análisis económico dirigido a sus clientes empresariales, enfocado en ofrecer una lectura clara y estratégica del entorno macroeconómico nacional, así como de los principales factores del contexto internacional que influirán en la economía durante 2026.

Durante el encuentro, se presentó un análisis integral sobre los elementos que impactaron el desempeño de la economía guatemalteca en 2025, junto con las estimaciones de cierre del año y las proyecciones desarrolladas por Bam para el próximo periodo. Este ejercicio permitió contextualizar la evolución de los principales indicadores macroeconómicos y su impacto en la toma de decisiones financieras, de inversión y de crecimiento de las empresas.

El análisis estuvo a cargo de Carlos Ortiz, Jefe de Inteligencia de Negocios de Bam,

economista con formación académica en análisis económico y gestión empresarial,

especializado en inteligencia de negocios, modelación y análisis de datos. Su enfoque se

centra en traducir información macroeconómica y de mercado en insumos estratégicos que

apoyen la planificación y la toma de decisiones en entornos empresariales complejos.

“Nuestro objetivo es convertir el contexto económico en información clara y accionable para las

empresas, permitiéndoles anticipar escenarios, evaluar riesgos y tomar decisiones más

informadas en un entorno caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre”, señaló Carlos

Ortiz, Jefe de Inteligencia de Negocios de Bam.

A través de este tipo de espacios, Bam reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes

más allá de los servicios financieros, poniendo a su disposición análisis económico sustentado

en data de mercado y fuentes especializadas, que contribuya a una mejor planificación

estratégica.

“En Bam en concordancia con nuestro propósito de Promover desarrollo sostenible para lograr

el bienestar de todos, buscamos ser un aliado estratégico para nuestros clientes empresariales,

brindándoles información relevante y oportuna que fortalezca su toma de decisiones y

contribuya al crecimiento de sus negocios”, destacó Michael Saborío, vicepresidente de Banca

Empresas y Capitales de Bam.

Compartir esta nota