Gobierno de Guatemala advierte colapso penitenciario tras motines y asesinatos de policías

Guatemala–El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, alertó que el sistema penitenciario del país enfrenta una situación crítica, con un hacinamiento que supera el 340 %. Calificó la crisis como una “bomba de tiempo permanente”, tras los recientes ataques coordinados por pandillas que dejaron diez policías asesinados el pasado domingo.

Durante esa jornada, se registraron motines simultáneos en tres cárceles del país, donde reos tomaron como rehenes a custodios, mientras otros grupos armados ejecutaban ataques en distintas zonas del territorio. Ante la ola de violencia, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días, una medida anunciada esa misma noche.

“El Gobierno está haciendo su trabajo, ahora el sistema de justicia debe dar resultados”, declaró Arévalo el miércoles. El mandatario sostuvo que las acciones violentas fueron un intento fallido de generar terror y aseguró que las autoridades retomaron el control de los penales en menos de 24 horas, sin ceder a las exigencias de los internos.

Por su parte, el ministro Villeda señaló que las cárceles guatemaltecas albergan actualmente a más de 23,000 personas privadas de libertad, pese a que su capacidad máxima es de apenas 6,000. “Tenemos centros penitenciarios que no cumplen los estándares mínimos de seguridad ni de rehabilitación”, afirmó.

El funcionario anunció la construcción de dos nuevos centros penales como parte de un plan para reducir la sobrepoblación y reforzar la seguridad pública. Además, responsabilizó directamente a la pandilla Barrio 18 por los ataques contra los policías y subrayó que el Gobierno “no tiene nada que negociar con grupos criminales”.

Villeda calificó al sistema penitenciario como “la cenicienta del Estado”, por la falta histórica de recursos, y pidió priorizar su modernización para evitar que nuevas crisis pongan en riesgo la seguridad nacional.

