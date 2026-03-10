Derrumbe de edificio en demolición deja un fallecido en Ciudad de México

Día a Día News

México–El colapso de un edificio que se encontraba en proceso de demolición dejó al menos una persona fallecida, dos desaparecidas y un trabajador lesionado en el centro de Ciudad de México, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió la tarde del lunes en la Calzada de Tlalpan, una de las principales vías de la capital mexicana. Equipos de rescate trabajaron durante varias horas entre los escombros hasta localizar el cuerpo de una víctima, de acuerdo con la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.

Las autoridades confirmaron además que dos personas continuaban atrapadas bajo la estructura colapsada. Otro trabajador fue rescatado poco después del derrumbe y trasladado a un hospital con múltiples lesiones.

Según explicó la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, el inmueble era una propiedad privada que estaba siendo demolida debido a daños estructurales provocados por los sismos registrados en 1985 y 2017.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que el incidente ocurrió cuando trabajadores realizaban labores de demolición en el tercer nivel del edificio, lo que provocó un colapso no controlado de la estructura.

Tras el derrumbe, las autoridades evacuaron a 57 personas que se encontraban en el lugar o en zonas cercanas como medida preventiva.

Equipos de emergencia continuaban con las labores de búsqueda entre los escombros con apoyo de maquinaria ligera y binomios caninos, mientras la zona permanecía acordonada.

Las autoridades también descartaron que el hecho esté relacionado con trabajos vinculados al Mundial de fútbol que se desarrollan en las cercanías, sobre la misma Calzada de Tlalpan, vía que conecta con el Estadio Banorte.

