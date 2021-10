CONAIPD realiza jornadas de consulta para conocer la situación actual de las personas con discapacidad a nivel nacional

Redacción, Fidel López.

Decenas de personas ciegas participaron en el proceso de consulta que lleva a cabo el Concejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas El Salvador (UNPFA) como parte de las acciones que le permitan a la entidad rectora en el tema de discapacidad en El Salvador, realizar un diagnóstico sobre la situación actual que atraviesa este sector de la población que de acuerdo a la Encuesta Nacional realizada en 2015, representa un 6% del total de la población del país.

A los participantes se les administró un cuestionario de preguntas para recabar información sobre su situación actual en aspectos relacionados al empleo, la educación y accesibilidad para su movilidad en los espacios donde se desenvuelven día a día.

“Estamos realizando durante todo este mes el proceso de consulta a nivel nacional con diferentes sectores de personas con discapacidad con el objetivo de actualizar información estadística, y que ello nos permita conocer las necesidades puntuales de las personas con discapacidad.

Esto nos va permitir trazar ejes transversales de líneas de políticas y construir un sistema nacional de protección e inclusión para las personas con discapacidad” declaró Cristina Herrera, Directora Ejecutiva del CONAIPD.

Una de las demandas que en los últimos días organizaciones de personas con discapacidad le han venido insistiendo al Estado es la creación del reglamento que debe normar la Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad, mismo que debió entrar en funcionamiento seis meses después que la ley entró en vigencia.

La otra demanda muy puntual es la instalación del Tribunal que debe sancionar el cometimiento de atropellos que nieguen el cumplimiento de esta ley y por lo consiguiente vulnerar aun mas los derechos de las personas con discapacidad. Dicho tribunal debe comenzar a funcionar un año después de la entrada en vigencia de la ley.

Sobre estas demandas puntuales, esta es la respuesta de la titular del CONAIPD “El país y la institución (CONAIPD) por el momento no cuenta con las condiciones, no podemos conocer ni planear algo si no tenemos una base sólida, por eso para nosotros es importante contar con un diagnóstico para poder establecer todas las condiciones que la ley regula”

Para la realización del diagnóstico, además se suma un equipo consultor de la Universidad Pedagógica de El Salvador quien es el encargado de administrar los distintos formularios a las personas con discapacidad que participan en las jornadas.

