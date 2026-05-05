Registro Electoral suma más de 1.1 millones de salvadoreños en el exterior, según RNPN

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ElSalvador–El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) actualizó las cifras de salvadoreños habilitados para votar desde el extranjero, superando el millón de ciudadanos entre quienes residen fuera del país y quienes, aunque tramitaron su documento en el exterior, mantienen dirección en El Salvador.

El director del RNPN, Fernando Velasco, informó que hasta el 1 de mayo de 2026 se contabilizan 961,690 salvadoreños con domicilio en el exterior inscritos con Documento Único de Identidad (DUI), tanto vigente como vencido. A este grupo se suman 183,211 ciudadanos que gestionaron su DUI fuera del país pero consignaron dirección nacional, elevando el total a 1,144,901 personas.

Diferencias en registro y modalidad de voto

Los salvadoreños que tramitan su DUI en el extranjero pero mantienen dirección en El Salvador han sido considerados, en procesos anteriores, para votar únicamente de forma presencial en centros habilitados fuera del país. Esta condición responde, en algunos casos, a que no han establecido un domicilio definitivo en su lugar de residencia actual.

Estado de los documentos

Del total de ciudadanos con domicilio en el exterior:

853,563 tienen DUI vigente

108,127 poseen el documento vencido

Aunque la legislación especial ha permitido el uso de DUI vencido para votar en el extranjero, la Asamblea Legislativa aún no ha definido si esta medida aplicará para las elecciones de 2027.

La mayoría de salvadoreños registrados en el exterior se concentra en Estados Unidos, con 919,852 ciudadanos, seguido de Italia con 11,890.

Dentro del territorio estadounidense, los estados con mayor presencia son:

California (236,176)

Texas (144,556)

Nueva York (105,261)

Maryland, Virginia y Nueva Jersey

Perfil por edades

El registro muestra una mayor concentración en población en edad productiva:

De 26 a 45 años: 438,039 personas

De 46 a 60 años: 312,594 personas

Cifras del TSE y reformas en estudio

Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, reportó que hasta el 30 de abril de 2026 se registraban 960,928 salvadoreños con DUI con dirección en el exterior, lo que representa un incremento del 29.7 % respecto a las elecciones de 2024.

Las cifras fueron presentadas en el marco del análisis legislativo de reformas constitucionales que buscan, entre otros aspectos, otorgar representación legislativa a la diáspora salvadoreña y modificar el mecanismo de propuesta de magistrados del TSE.

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