Capturan a hombre señalado por feminicidio de mujer de 65 años en Candelaria de la Frontera

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ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) capturó la noche del lunes a Maynor Humberto García Flores, señalado como presunto responsable del feminicidio agravado de una mujer de 65 años en el distrito de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana Oeste.

El procedimiento se realizó bajo orden de la Fiscalía General de la República (FGR), según confirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien divulgó la detención a través de su cuenta en la red social X.

De acuerdo con la información oficial, el crimen ocurrió el jueves 30 de abril en ese distrito. Inicialmente, el caso fue reportado por la PNC como homicidio, pero posteriormente fue catalogado como feminicidio agravado.

Las autoridades indicaron que la víctima era una mujer de 65 años. En redes sociales, usuarios ubicaron el hecho en el sector de Las Ánimas, cantón Tierra Blanca, aunque este detalle no ha sido confirmado oficialmente.

El ministro aseguró que el detenido será puesto a disposición de la justicia y reiteró que se aplicará todo el peso de la ley contra los responsables de este tipo de delitos.

Este caso se suma a otros hechos recientes registrados en Santa Ana. A mediados de abril, las autoridades informaron sobre la captura de otro hombre acusado de asesinar a una mujer en esa zona.

Según datos de la Ormusa, hasta mediados de abril se contabilizaban siete feminicidios y muertes violentas de mujeres en el país durante 2026. Con este hecho, la cifra ascendería a ocho, de acuerdo con ese recuento.

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