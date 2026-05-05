Asamblea discute fórmula para incluir a la diáspora sin aumentar diputados

Día a Día News

ElSalvador–La Comisión Política de la Asamblea Legislativa avanzó en el estudio para ratificar reformas al artículo 79 de la Constitución, orientadas a permitir que salvadoreños en el exterior cuenten con representación directa en el órgano legislativo.

La propuesta establece la creación de escaños para la diáspora, de modo que los ciudadanos cuyo Documento Único de Identidad (DUI) registre residencia fuera del país puedan votar por candidatos propios, en lugar de que sus votos se asignen a departamentos del territorio nacional, como ocurrió en las elecciones de 2024.

Durante la jornada, los diputados recibieron criterios de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira; el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco; y la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.

Desde Cancillería se señaló que la reforma busca ampliar la participación política de los salvadoreños en el exterior. Según la funcionaria, el cambio permitiría incorporar de forma directa a la diáspora en las decisiones legislativas.

Acceso al DUI y preparación electoral

El RNPN informó que mantiene operativos 24 centros de servicio en el extranjero (principalmente en Estados Unidos) para facilitar la emisión del DUI. Además, prevé habilitar la renovación y reposición del documento en línea, lo que permitiría a los usuarios gestionar el trámite y recibirlo en su domicilio.

Estas acciones forman parte de la preparación institucional de cara a las elecciones de 2027, en las que se espera una mayor participación de votantes en el exterior.

El TSE reportó que el padrón electoral asciende a más de 6.4 millones de ciudadanos, de los cuales cerca de 960 mil residen fuera del país. Solo en Estados Unidos se concentra la mayoría de este grupo, con más de 900 mil salvadoreños registrados con dirección en el exterior.

La magistrada Soriano indicó que corresponde a la Asamblea Legislativa definir los criterios para la asignación de escaños y los requisitos aplicables a esta nueva circunscripción electoral.

En paralelo, surgieron posturas sobre cómo integrar la representación de la diáspora sin modificar el número actual de diputados, fijado en 60.

Desde ARENA se planteó que los nuevos escaños no deben restarse a los departamentos, mientras que legisladores de Nuevas Ideas reiteraron que no está previsto aumentar el total de curules.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sostuvo que mantener los 60 diputados implica evaluar de qué departamentos podrían redistribuirse escaños, evitando afectar a aquellos con menor representación.

La discusión continúa en la Comisión Política, donde se deberán definir los mecanismos de asignación y el modelo de representación que regirá para los salvadoreños en el exterior.

Compartir esta nota