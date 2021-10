Hacienda presenta a la FGR avisos por $4.3 millones en impuestos y multas, como parte del plan antievasión

Redacción: Jennifer Muñoz

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya presentó hoy a la Fiscalía General de la República (FGR), 10 avisos que ascienden a $4.3 millones entre impuestos y multas, como parte del plan antievasión, y un aviso por $2.3 millones del plan anticontrabando.

Los avisos como parte del plan antievasión fueron presentados por el ministro de Hacienda y la directora general de Aduanas, Samadhy Martínez, los cuales corresponden a: Operaciones internas gravadas y débitos fiscales no declarados; retenciones del impuesto sobre la renta efectuadas y no enteradas; rentas gravadas no declaradas; uso y tenencia de comprobantes de crédito fiscal para documentar operaciones inexistentes, por $4.3 millones.

Mientras que como parte del plan anticontrabando, los avisos presentados son por contrabando de mercaderías y usurpación de NIT, por una distribuidora y exportadora de frutas y verduras.

“Como Dirección General de Aduanas trabajamos 24/7 en agilizar el comercio. Con el Plan anticontrabando estamos comprometidos en regresar el dinero a las arcas del Estado”, afirmó el ministro de Hacienda.

Fuente: Ministerio de Hacienda.

#Hacienda #PlanAntievasion

Compartir