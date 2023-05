Condenan a Mauricio Funes y Munguía Payés a 14 y 18 años de cárcel por el caso Tregua de pandillas 

Escucha este artículo Escucha este artículo

El expresidente por el FMLN Mauricio Funes ha sido condenado a 14 años de cárcel y el exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años en prisión, por el caso de tregua con las pandillas.

David Munguía Payés como Ministro de Justicia junto al expresidente Mauricio Funes.

La Fiscalía General de la República (FGR), detalló que presentó abundantes pruebas que demostraron la culpabilidad de los exfuncionarios.

”Es un fallo histórico porque el imputado es el expresidente de la República, en un hecho que constituye una negociación entre pandillas, así mismo en relación al señor Munguía Payés con exministro de Justicia y Seguridad Pública”, dijo uno de los fiscales del caso.

Mauricio Funes fue encontrado culpable por los los delitos de Agrupaciones Ilícitas, (8 años) e Incumplimiento de Deberes (6 años).

Por su parte, David Munguía Payés fue encontrado culpable por los delitos de Agrupaciones Ilícitas (8 años), Incumplimiento de Deberes (6 años) y Actos Arbitrarios (4 años).

“Han habido muchas irregularidades, una de ellas es que imputaciones de carácter político se concretizan con condenas judiciales, yo me considero actualmente un condenado político, sólo por el hecho de haber servido como Ministro de Justicia y Seguridad en la administración del Presidente Funes me imputan una serie de acusaciones que no tienen ningún fundamento”, expresó Payés.

El juez argumentó su fallo basado en la prueba testimonial, pericial y documental que calificó como útiles, pertinente y lícitas, de las cuales aseguró comprueban la comisión de los delitos de ambos procesados cuando eran funcionarios.

Explicó que en el juicio se dejó establecido que ambos funcionarios tenían el conocimiento y el dominio de la acciones ilegales que se realizaban en el marco de los acuerdos con las pandillas, siendo el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS13, durante el 2011 y el 2013.

