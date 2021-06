Conoce la vida del joven escritor Evenor Saavedra

José Evenor Saavedra López, mejor conocido como Evenor Saavedra es un joven de 24 años, nacido el 01 de octubre de 1996, en el antiguo Maternidad, San Salvador, es egresado de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de El Salvador (UES).

Es un joven aplicado en sus estudios, de gran calidad humana y un poco introvertido. Así como también es un ferviente escritor de literatura, al punto de considerarlo su mas grande pasión, ya que a través de ella puede expresar sus sentimientos y emociones, sin embargo, considera los escritores reciben poco apoyo en el país.

Comenzó a escribir desde temprana edad, pero fue a sus 12 años cuando inició su faceta de escritor, cuando decide escribir la novela de “Los Juntis Nosoñales”, que aún esta inconclusa, pero que posiblemente es el reto más grande que tiene, y que más le emociona.

Evenor vivió una infancia que describe como divertida y creativa, “Lo que más me gustaba era jugar, siempre fue así incluso durante la adolescencia. Recuerdo que comencé a inventar historias a los cuatro años; si uno se fija, los niños pequeños son extremadamente creativos”.

Junto a su hermana mayor vivieron un sinfín de aventuras hasta que ella creció y se marchó, y fue con ella crearon 4 personajes que se convertirían en los protagonistas de casi todos sus juegos; Evenor tiene en su memoria historias de su niñez relacionados a la escuela y la iglesia.

“En tercer ciclo de la escuela sólo pasaba jugando fútbol. No sé ni cómo pasaba las materias, porque yo iba a la escuela a jugar con mis amigos. Llegábamos antes de las siete de la mañana para jugar, y al tocar el timbre entrábamos bien chorriados ya, y la maestra se enojaba y a veces nos castigaba”.

Sin embargo, ese es solo el lado bueno de su historia, sus padres se separaron cuando él tenía 8 años quedando al cargo de su madre, y mientras su padre se va de su hogar, luego de su separación, su padrino fue lo mas cercano a un padre que tuvo, pero fue asesinado 5 años después cuando Evenor tenía 13 años.

“Era vendedor, muchas veces ambulante, y a veces se metía en zonas contrarias a las de su lugar de residencia, y encima se negaba a pagar renta, y no se callaba los sermones a los mareros, porque él sentía que era su obligación hacerles conciencia de su mala vida. Una vez lo persiguieron disparándole, y desde entonces fue más prudente; pero al final lo asesinaron. En fin, donde yo vivo siempre hay mucha presencia y dominio de las maras”.

Desde muy pequeño su madre le inculco tanto a él como a su hermana valores de la iglesia católica, siendo ella muy religiosa, sin embargo, en su adolescencia decidió dejar de asistir a la iglesia ya que consideraba que el sacerdote no tocaba temas de gran importancia y desde ese momento se convirtió en alguien escéptico, y se declaró ateo.

Estudio en centro educativos de su localidad, en el Centro Escolar Caserío Comunidad Los Héroes curso desde parvularia hasta cuarto grado. De quinto a noveno lo cursó en el Centro Escolar Profesor Emilio Urrutia López, la que en el pasado fue “escuela de varones”. Curso bachillerato general en el Instituto Nacional de Tonacatepeque (INTO).

En 2014 entró a la Universidad de El Salvador, inscrito en la carrera de Licenciatura en Filosofía, en donde además de su carrera ha concluido con éxito diversos diplomados que lo han ayudado a nutrir aún más su mente de conocimientos y ha recibido talleres de poesía, poética y análisis de textos. Algunos de esos talleres los organiza ULTIMO UNIVERSO, impartidos por el poeta Antonio Casquín.

Aun con el poco, casi nulo apoyo que recibe el escritor nacional en su propio país, su vocación y su inherente necesidad de crear nuevos textos, lo llevan siempre a escribir.

“Soy escritor porque la literatura me llena, me hace ir más allá de mis limitaciones, vivir muchas vidas, intensificar mis sentimientos; vivir al límite, una y otra vez. Y con límite no quiero decir “arriesgar la vida”, como en los deportes extremos. Hablo de dar todo de sí, dar todo de nuestra humanidad, de cada una de nuestras capacidades. Llegar al límite en el amor, en el dolor, en la empatía, la alegría, la tristeza, etc”.