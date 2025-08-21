Constructora El Salvador obtiene certificación internacional por su compromiso con la seguridad laboral

Por Francisco García

La empresa Constructora El Salvador ha recibido la certificación internacional ISO 45001:2018, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que avala su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con este reconocimiento, la compañía refuerza su compromiso con la protección física y mental de más de 200 empleados directos y 500 indirectos en todo el país.

Se trata de la segunda acreditación obtenida por la empresa en los últimos dos años, tras convertirse en 2023 en la primera constructora privada del país en recibir la certificación ISO 37001:2016, que garantiza “cero tolerancia” al soborno.

“Este logro es una confirmación objetiva de que cumplimos con los procesos y protocolos que resguardan lo más importante: la vida y seguridad de nuestra gente”, destacó la empresa, subrayando la importancia de formar y concientizar a colaboradores, contratistas y comunidades cercanas a las obras.

Entre los proyectos más emblemáticos ejecutados por Constructora El Salvador destacan la transformación de 1.5 kilómetros del centro histórico de San Salvador, la modernización de la Zona Rosa mediante la subterranización de cableado eléctrico y telecomunicaciones, así como la revitalización de centros históricos en Suchitoto, Ataco, Apaneca y Nahuizalco.

Asimismo, la empresa ha impulsado iniciativas sociales como la modernización del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) de la colonia Zacamil, en Mejicanos, además de obras de infraestructura orientadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades en diferentes puntos del país.

Con estas acciones, Constructora El Salvador se posiciona como un actor clave en la transformación urbana, el desarrollo social y la promoción de una cultura de seguridad en la construcción.

