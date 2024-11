Continua la misión de la EPA de proteger la salud humana

Foto: PublicDomainPictures en Pixabay

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ha emitido una orden administrativa de emergencia en virtud de la autoridad de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA, por sus siglas en inglés) para la empresa Havasu Water Company. La orden, basada en la misión de la EPA de proteger la salud humana, se produce después de frecuentes cortes de agua que pueden poner en peligro la salud pública debido al alto potencial de que se introduzcan bacterias u otros organismos causantes de enfermedades en el sistema de distribución de agua de la empresa.

“Garantizar la seguridad y la fiabilidad del agua potable en todas las comunidades, independientemente de su tamaño o situación económica, es un objetivo primordial para nuestra agencia”, afirmó Martha Guzmán, administradora regional de la EPA para el Pacífico Suroeste . “Seguiremos utilizando toda nuestra autoridad para proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de las normas sobre el agua potable”.

La orden de emergencia obliga a Havasu Water Company a poner a disposición agua alternativa durante cualquier incidente en el que la EPA requiera la distribución de avisos de hervir el agua, como cortes de agua. Desde marzo de 2022, Havasu Water Company ha estado bajo un aviso de hervir el agua durante aproximadamente 300 días debido a roturas de tuberías de agua, cortes de energía u otros incidentes que causan cortes de agua y pérdida de presión.

La empresa también debe desarrollar procedimientos operativos estándar para responder adecuadamente a los incidentes de pérdida de presión, hacer que un contratista externo evalúe el sistema de distribución de agua y corrija las deficiencias importantes, y garantizar que el personal certificado realice las tareas esenciales del operador.

La orden también exige que Havasu Water Company emita avisos de hervir el agua aprobados por la EPA de conformidad con las normas de la EPA y durante cualquier incidente de pérdida de presión. Durante cuatro incidentes anteriores de cortes de agua, la empresa no emitió dicho aviso, a pesar de que hubo una pérdida de presión en el sistema. La empresa no emitió un aviso de hervir el agua a tiempo a todos los clientes en ambas ocasiones en las que la EPA lo exigió explícitamente. En varios casos, la empresa distribuyó información errónea a los clientes utilizando un lenguaje que anulaba el propósito del aviso requerido y cubriendo físicamente un aviso publicado en un lugar público con una carta con información errónea, a pesar de que la EPA proporcionó una plantilla y una instrucción para la emisión de un aviso de hervir el agua.

Esta medida de emergencia se produce después de una orden administrativa emitida por la EPA a la Compañía de Agua Havasu el 28 de mayo de 2024 por violaciones a las Regulaciones Nacionales de Agua Potable Primaria de la SDWA. Estas violaciones incluyeron la superación del nivel máximo de contaminantes para trihalometanos totales, que son subproductos que pueden formarse durante el proceso de desinfección. Las regulaciones establecen un nivel máximo de contaminantes para trihalometanos totales en 80 microgramos por litro. La exposición prolongada a niveles superiores puede provocar un mayor riesgo de cáncer, junto con problemas hepáticos, renales o del sistema nervioso central. Otras violaciones de la Compañía de Agua Havasu incluyeron el hecho de que la empresa no contaba con personal calificado para operar el sistema de agua, no proporcionó las notificaciones públicas requeridas, no corrigió deficiencias significativas en el sistema y no informó los datos adecuados sobre el tratamiento de aguas superficiales.

