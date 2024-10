Crecer impulsa sus servicios digitales

Adult grandson teaching his grandfather to use laptop

Crecer, la compañía líder en soluciones financieras de ahorro e inversión reafirma su compromiso con la calidad de vida de sus clientes a través de su innovadora plataforma de servicios digitales diseñada para ofrecer atención personalizada y accesible, adaptándose a los diferentes estilos de vida de sus afiliados. Con un enfoque en la facilidad de uso y disponibilidad 24/7, Crecer ha desarrollado tres opciones de

servicios digitales que permiten a sus usuarios realizar más de 110 mil transacciones mensuales,

destacando el acceso a estados de cuenta e historiales laborales. “Creemos en el poder transformador de la tecnología. Por eso, ofrecemos canales digitales accesibles

desde cualquier dispositivo, permitiendo a nuestros afiliados gestionar sus necesidades de manera ágil

y sencilla, sin importar la etapa de vida en la que se encuentren”, señaló Ingrid Rodas, Gerente de

Clientes y Marca de Crecer. Los servicios digitales de Crecer se clasifican en tres categorías: Servicio Exprés: Ideal para aquellos que buscan información rápida sin complicaciones. Este servicio

disponible a través de su sitio web, incluye acceso al estado de cuenta, historial laboral, constancia de pensionado y carnet, sin necesidad de iniciar sesión en la plataforma. Crecer en Línea: A través de su sitio web, los afiliados pueden acceder a su estado de cuenta,

obtener constancias de pensionado, realizar trámites de pensión y actualizar sus datos. Para utilizar

estos servicios, se requiere ingresar con credenciales, garantizando la seguridad y privacidad de la

información. Aplicación Móvil: La app de AFP Crecer es un hub integral que reúne las funcionalidades de ambos

servicios. En modalidad sin credenciales, los usuarios pueden consultar su estado de cuenta, historial

laboral, constancia de pensionado, carnet y realizar la comprobación de sobrevivencia. Al ingresar con

credenciales, se accede a un conjunto más amplio de servicios, incluyendo la actualización de datos. “Invitamos a nuestros afiliados a actualizar sus datos, especialmente correo y clave, para aprovechar

al máximo estas herramientas. En caso de inconsistencias, pueden acudir a nuestros canales físicos”,

añadió Ingrid Rodas. Innovación al servicio de quienes más lo necesitan Crecer ha implementado un sistema de biometría facial en su app para simplificar la comprobación de

sobrevivencia, permitiendo que los pensionados continúen recibiendo sus pagos de manera segura.

Los usuarios deben descargar la app, registrarse con su correo y clave, ingresar su DUI y seguir las

instrucciones para tomarse una selfie. Con estas innovaciones, Crecer sigue mejorando la calidad de vida de sus usuarios, ofreciendo

