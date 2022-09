Escucha este artículo Escucha este artículo

Ari Global, la presentadora de televisión, productora, influencer y creadora de “Ari Global Show”, presentó en Miami su primer libro “Transforma tu vida al 100×100”, rodeada de celebridades como Leila Cobo, vicepresidenta de Latin Bilboards; Luz María Doria, vicepresidenta de “Despierta América”; Yudy Arias; Mayna; Alejandro Chabán; Mario Cáceres; Marko y Llane.



“Todos tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas al 100×100. La mayoría de las personas exitosas han pasado por muchos obstáculos, puertas cerradas y rechazos. Muchos empezaron de la nada, pero, ¿qué hicieron para poder alcanzar sus sueños y transformar sus vidas? Todos tienen varios factores en común”, explica la autora.





El libro muestra los pasos para cambiar la realidad, inspirados en los consejos e historias compartidos por algunas de las más de 300 celebridades entrevistadas por Ari en su programa, entre ellas Jennifer López, Samuel L. Jackson, Nicky Jam, Vanessa Hudgens, Luis Fonsi, Amy Schumer, Antonio Banderas, Ozuna, Oscar de León, Eva Longoria, Benicio del Toro, Carlos Vives, Shaquille O’Neal, Ismael Cala, Alejandra Guzmán y Alejandro Sanz.



“La intención es mostrarte que, si ellos lo lograron, tú también puedes hacerlo. Independientemente de la situación, eres capaz de transformar tu vida al 100×100. No importa si no tienes suficiente dinero, si atraviesas un fracaso laboral, si tienes sobrepeso, si has tenido relaciones tóxicas, si te sientes deprimido…”, afirma Ari Global.



El libro explora ideas clave como la importancia de seguir la intuición, los miedos convertidos en la mayor barrera, la pasión como motor para seguir adelante, el amor propio, la importancia de saber decir no, cómo utilizar la ley de la atracción, el poder de vivir en el presente, la gratitud como clave para vivir en abundancia y los beneficios de ser honesto, leal y puntual, entre otros temas. El comunicador Ismael Cala escribió las palabras de la contraportada.



Además del libro, Ari celebrará la conferencia “Transforma tu vida al 100×100”, para motivar e inspirar a las personas.



Ari Global es CEO de Global Entertainment Enterprises. Se graduó en la Universidad Americana de París (AUP), recibió un certificado en Gestión de Eventos de la Universidad de Nueva York (NYU) y ha recibido formación en la BBC de Londres.



Ari Global tiene gran presencia en la industria del entretenimiento. Ha sido invitada y colaboradora en cadenas televisivas como CNN, NBC, ESPN, Telemundo, HolaTV, People en Español y Univisión. También se distribuye en las principales plataformas digitales del mundo: Apple, iTunes, Spotify, YouTube, Google podcast, Deezer y I Heart Radio.

