Cuatro ciudades de EE. UU. donde las familias con ingresos medios no pueden permitirse tener un solo hijo

El análisis de InvestorsObserver de 50 de las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos expone una cruda realidad: en Detroit, Cleveland, Filadelfia y McAllen, la pareja casada típica que gana un ingreso medio no puede permitirse criar ni siquiera a un hijo, y el 78% de las principales áreas metropolitanas hacen que las familias con tres hijos sean financieramente imposibles.

Washington D. C., conocido por su alto costo de vida, es de hecho el lugar más asequible para criar a un hijo, ya que requiere tan solo el 49 % del ingreso medio. Mientras tanto, las ciudades «asequibles» del Cinturón Industrial, como Detroit, exigen el 119 % de los ingresos familiares reales.

Puntos de datos clave:

Déficit anual de más de 50.000 dólares para familias de Detroit que intentan criar a un solo hijo

Los costos del cuidado infantil varían enormemente: $25,000 (McAllen) a $46,000 (Boston)

Sólo 10 de las 50 áreas metropolitanas tienen ingresos que superan los costos de crianza de los hijos

La familia promedio gasta el 78,5% de sus ingresos en gastos relacionados con los hijos

Hallazgos clave

  • Hay cuatro áreas metropolitanas donde el hogar medio formado por una pareja casada no puede permitirse tener ni un solo hijo: Filadelfia, Detroit, Cleveland y McAllen.
  • 39 metros tienen una diferencia negativa entre el ingreso medio de una pareja casada (2024, antes de impuestos) y el ingreso requerido para 3 hijos, lo que hace que tener una familia más grande sea completamente inasequible.
  • Detroit es el país menos asequible, donde criar a un hijo exige el 119% del ingreso matrimonial medio local, lo que produce un déficit anual promedio de más de $50.000.
  • Washington DC ocupa el primer lugar en asequibilidad, requiriendo sólo el 49% del ingreso medio para cubrir los costos y dejando un superávit de más de $55.000.
  • El puntaje promedio de asequibilidad en las áreas metropolitanas es del 78,5% –, lo que significa que la mayoría de las familias necesitan gastar casi cuatro quintas partes de sus ingresos en costos relacionados con los niños.
  • Los costos del cuidado infantil por sí solos varían enormemente, desde $25,463 (McAllen) a $46,106 (San Francisco), lo que ejerce una influencia masiva en la asequibilidad general.
  • Sólo 10 de las 50 áreas metropolitanas analizadas tienen familias con ingresos que exceden las necesidades locales de crianza de los hijos.

Las 10 metrópolis más asequibles para criar a un niño

